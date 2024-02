Ryanair s'attend à ce qu'il manque au moins sept livraisons de Boeing cet été, a déclaré Michael O'Leary, PDG de la compagnie, à Reuters mardi.

"Nous pensons toujours qu'il y en aura entre sept et dix, mais il y a un risque que ce soit pire que cela. Beaucoup de choses dépendent de l'issue de l'examen de la FAA, qui doit se terminer, je pense, dans deux semaines", a-t-il déclaré lors d'une interview.

L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a lancé un audit de la chaîne de production du 737 de Boeing à la suite d'un accident survenu le 5 janvier, au cours duquel un bouchon de porte s'est détaché en plein vol d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines. Elle a également interdit à Boeing d'augmenter la cadence de production du MAX sans l'autorisation de la FAA.

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers et l'un des principaux clients de Boeing, a commandé plus de 350 MAX ces dernières années, mais ne possède aucun MAX 9.

"Je ne dirais certainement pas que le pire pourrait être 10. Cela pourrait être plus que cela. Mais nous n'en avons aucune idée", a déclaré M. O'Leary.

La compagnie reçoit des mises à jour hebdomadaires de Boeing et, lors des trois dernières mises à jour, il n'y a pas eu de changement, a-t-il dit.

"L'équipe de direction (de Boeing) à Seattle ne semble pas maîtriser la situation pour le moment. Pour leur défense, c'est la FAA qui s'en charge et nous aimerions voir une issue plus rapide de la part de la FAA et de Boeing... pour qu'ils se ressaisissent", a-t-il déclaré.

Un déficit plus important dans les livraisons d'avions d'ici la date butoir du 10 juillet pourrait avoir un impact sur les perspectives de trafic de passagers de Ryanair, a-t-il ajouté. L'année commerciale de Ryanair s'achève à la fin du mois de mars.

"S'il nous manque plus de sept avions, nous devrons revoir notre trafic annuel", a déclaré M. O'Leary.

"Cette année, notre trafic annuel est d'environ 183,5 (millions de passagers). L'année prochaine, nous prévoyons un peu plus de 200 millions et nous avons ramené ce chiffre de 205 à peut-être 201. Il y a un risque que les 200 millions soient atteints - il pourrait s'agir de 199, 199,5. Nous ne savons pas", a-t-il déclaré.