Le PDG de Siemens, Roland Busch, a critiqué jeudi la montée de l'extrémisme en Allemagne, dernier chef d'entreprise en date à s'inquiéter de l'aggravation des divisions politiques dans le pays.

"Je voudrais le dire haut et fort : l'extrémisme, quel qu'il soit, nuit à ce pays", a déclaré M. Busch dans un discours prononcé devant les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de Siemens à Munich.

"La prospérité repose sur le progrès et l'innovation, sur les échanges et l'ouverture, sur la diversité et la fiabilité - et surtout sur des personnes créatives et engagées", a-t-il ajouté.

"Et cela inclut naturellement tous ceux qui viennent en Allemagne et veulent apporter leur contribution et leurs compétences.

Bien que M. Busch n'ait pas explicitement mentionné l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), ses commentaires pourraient être considérés comme une attaque contre le parti d'extrême droite, qui occupe actuellement la deuxième place dans les sondages d'opinion, derrière le principal parti d'opposition, les conservateurs.

Les entreprises allemandes et leurs PDG sont de plus en plus nombreux à mettre en garde contre la menace que représente l'extrémisme de droite pour la première économie d'Europe, à la suite d'un rapport faisant état d'une réunion au cours de laquelle des projets d'expulsions massives de citoyens d'origine étrangère ont été discutés.

Le mois dernier, Joe Kaeser, président du conseil de surveillance de Siemens Energy, a mis en garde contre une résurgence de l'extrémisme de droite en Allemagne, déclarant qu'une politique de déportation massive était "absolument dégoûtante".

L'AfD a cherché à prendre ses distances avec la proposition d'expulsion présentée lors d'une réunion avec des radicaux de droite, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une politique du parti. Le chef adjoint de l'AfD, Peter Boehringer, a déclaré à Reuters la semaine dernière que les accusations selon lesquelles le parti nuisait à l'économie faisaient partie d'une "campagne de l'État et des médias contre l'AfD".

Mais le rapport a suscité l'indignation nationale et des inquiétudes quant à l'attractivité de l'Allemagne pour la main-d'œuvre et les investissements étrangers.

Siemens emploie actuellement environ 88 000 personnes en Allemagne, son deuxième marché après les États-Unis, et investit un milliard de dollars dans un nouveau centre de production et de recherche de haute technologie à Erlangen, près de Nuremberg.

La société a également publié ses résultats du premier trimestre jeudi. (Reportage de John Revill, édition de Gareth Jones)