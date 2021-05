Le PDG de Spotify s'intéresse à Arsenal

Mais les propriétaires américains du club, sous le feu des critiques des supporters suite à l'échec de la tentative du club du nord de Londres de former une Super League européenne, ont rejeté l'idée d'une vente.

Kroenke et son fils et directeur Josh ont publié une déclaration commune en réponse à l'intérêt d'Ek, disant qu'ils restent "engagés à 100% dans Arsenal" et ne sont pas intéressés par la vente d'une participation dans le club.

"Il (Ek) a déjà contacté (la famille Kroenke) et a dit lui-même qu'il avait rassemblé les fonds pour s'assurer qu'il puisse faire une bonne offre", a déclaré Henry à Sky Sports. "Ils doivent maintenant écouter. Beaucoup de gens ont crié qu'ils voulaient que le propriétaire parte. Nous essayons de proposer une solution impliquant les fans et de retrouver l'ADN du club."

"Cela va prendre beaucoup de temps, nous savons ce que nous voulons faire, mais avant tout, nous devons nous assurer que nous pouvons prendre la relève, s'ils nous écoutent."

Spotify a refusé de commenter les observations d'Henry, tandis qu'Arsenal n'a pas aux sollicitations de Reuters.

Arsenal faisait partie des six clubs anglais qui ont signé pour le projet de Super League européenne avant de se retirer au milieu d'une tempête de protestations des fans, des joueurs et du gouvernement britannique.

Le club est neuvième au classement de la Premier League et en demi-finale de l'Europa League.

Hier, des supporters de Manchester United ont de leur côté tenté de lancer une initiative pour bouter les propriétaires américains, les Glazer, hors de leur club.