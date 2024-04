Le PDG de TD Bank, Bharat Masrani, a déclaré jeudi que la banque travaillait sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), reconnaissant qu'il n'était pas à la hauteur, et que l'enquête du ministère de la Justice des États-Unis était toujours en cours.

"Nous sommes en discussion avec nos régulateurs. Malheureusement, notre programme de lutte contre le blanchiment d'argent n'était pas à la hauteur, et nous y remédions", a déclaré M. Masrani aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la Banque TD.

"Nous travaillons avec diligence pour renforcer notre programme. Nous avons recruté des talents et des dirigeants de renommée mondiale, et nous avons investi dans la technologie, la refonte des processus, la formation et d'autres activités", a-t-il ajouté.

M. Masrani a déclaré qu'il ne pouvait pas divulguer d'autres détails en raison de la nature confidentielle des discussions réglementaires.

L'année dernière, TD Bank avait déclaré qu'elle s'attendait à des amendes et à des pénalités "non monétaires" liées à des enquêtes menées par les autorités américaines, notamment dans le cadre d'une enquête menée par le ministère américain de la Justice.