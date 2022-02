Le PDG de Tereos quitte l'entreprise sucrière française au bout d'un an

Philippe de Raynal avait été nommé à la tête de Tereos, deuxième producteur mondial de sucre en volume, fin décembre 2020, après qu'un conseil d'administration extraordinaire eut révoqué l'ancien PDG, mettant fin à une longue querelle interne.

"Au cours des 12 derniers mois et sous l'impulsion de Philippe de Raynal, Tereos a mis en œuvre une nouvelle stratégie qui a résolument engagé le Groupe sur la voie du redressement financier", a indiqué Tereos dans un communiqué.

"La phase qui s'ouvre vise à délivrer les priorités opérationnelles attendues à court et moyen terme grâce à une exécution plus agile et ciblée", ajoute-t-il.

L'équipe de De Raynal, qui a fait du désendettement de la coopérative lourdement endettée une priorité, a entrepris un vaste examen de ses activités. Cela a conduit à la vente de ses opérations d'amidon en Chine et à l'abandon de l'activité malt l'année dernière.

Tereos est le deuxième plus grand producteur de sucre et d'éthanol au Brésil.