Tyson Foods ne peut pas prédire exactement quand les éleveurs américains commenceront à reconstituer le cheptel bovin de manière significative, a déclaré mercredi le PDG Donnie King, alors que l'insuffisance de l'offre pèse sur le secteur de la viande bovine du conditionneur de viande.

Les producteurs ont réduit le cheptel à son niveau le plus bas depuis des décennies en raison des coûts élevés des aliments pour animaux et de la sécheresse dans l'ouest des États-Unis, ce qui augmente les prix que Tyson doit payer pour acheter le bétail destiné à la transformation.

La baisse des coûts des céréales destinées au bétail et l'amélioration des conditions de pâturage sont des facteurs encourageants pour l'augmentation du cheptel américain, même si les taux d'intérêt élevés constituent un vent contraire, a déclaré M. King lors d'une conférence de BMO Global Farm to Market.

Le secteur de la viande bovine de Tyson, son segment le plus important, a subi une perte d'exploitation ajustée de 151 millions de dollars au cours des six mois précédant le 30 mars, contre un bénéfice de 137 millions de dollars un an plus tôt.

La société brésilienne JBS SA, le plus grand transformateur de viande au monde, a également déclaré mercredi qu'elle continuait de constater une réduction de la disponibilité du bétail aux États-Unis et que la demande était limitée par la hausse des prix de la viande bovine.

Les améliorations dans le secteur du poulet de Tyson compensent les difficultés dans le secteur du bœuf, a déclaré M. King, après la fermeture de six usines de poulet aux États-Unis depuis le début de l'année 2023. Les maladies de la volaille et d'autres problèmes limitent la production de poulet aux États-Unis, a-t-il dit.

"Nous constatons aujourd'hui que l'industrie essaie de fournir plus de volailles, mais que nous nous heurtons un peu au plafond", a déclaré John R. Tyson, directeur financier. Cette situation est "constructive pour les marges des poulets", a-t-il ajouté.

L'alimentation est généralement le coût le plus important de l'élevage de volailles, et les prix du maïs et du soja ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans cette année. Les agriculteurs plantent actuellement des cultures qui seront récoltées à l'automne, après une récolte de maïs record en 2023.

"Même si nous sommes encore au début de la saison de plantation, je pense que tout le monde est à l'aise et confiant quant à l'orientation de la production cette année", a déclaré John R. Tyson.

"Il est possible que nous revenions aux niveaux d'avant la crise de la vache folle ou d'il y a dix ans, lorsque le maïs se négociait à 4 dollars de moins, alors qu'il y a un an, il se négociait à plus de 6 dollars.

Les contrats à terme de décembre sur le maïs du Chicago Board of Trade se sont négociés juste en dessous de 5 dollars le boisseau mercredi.