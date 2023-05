Charlie Scharf, PDG de Wells Fargo & Co, a déclaré mardi que le secteur bancaire était "extrêmement solide", mais il a ajouté qu'il s'attendait à une plus grande volatilité alors que les acteurs du marché évaluent la santé des institutions financières.

"Parler des banques régionales comme d'une seule entité n'a absolument aucun sens", a déclaré M. Scharf lors de la conférence mondiale de l'Institut Milken. "Malheureusement, il y aura beaucoup de volatilité et de turbulences", a-t-il ajouté, précisant que "la majorité des banques que nous examinons sont encore extrêmement solides".

Il ne s'attend pas à d'autres faillites de banques, comme celles de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank. Malgré les turbulences, les consommateurs et les entreprises restent en bonne santé financière, a déclaré M. Scharf.

Peter Orszag, PDG de la société de conseil financier Lazard Ltd, a appelé les autorités à faire part de leur intention de garantir les dépôts non assurés dans les banques pendant une période de six mois, en écho aux mesures prises lors de la crise financière de 2008.

De telles mesures renforceraient la confiance et empêcheraient les déposants de retirer leur argent des petites et moyennes banques, a déclaré M. Orszag, qui a été directeur du bureau de la gestion et du budget au sein de l'administration Obama.

Lazard a conseillé la First Republic Bank avant qu'elle ne soit saisie par les autorités de régulation et vendue à JPMorgan lundi.

Les protections pour les déposants bancaires dans le cadre de la Federal Deposit Insurance Corp devraient être portées à 25 millions de dollars, contre 250 000 dollars actuellement par personne et par banque, a déclaré l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

L'augmentation du filet de sécurité pour les comptes bancaires utilisés à des fins professionnelles est une réforme potentielle prometteuse, a déclaré la FDIC lundi.

"Je suis tout à fait d'accord pour augmenter le niveau de la prime d'assurance FDIC, mais je n'irais pas trop loin", a déclaré M. Scharf. "Cette assurance qui existe, ce n'est pas l'assurance du gouvernement, c'est le reste de l'industrie bancaire qui se réunit et il n'y a aucune raison pour que les banques subventionnent inconditionnellement les maux qui se sont produits dans toutes les banques du système.