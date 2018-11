Le PDG de la Bourse des valeurs canadiennes, Richard Carleton, a reçu le titre de Captain of Industry 2018 (capitaine d'industrie) par l'American Trade Association for Cannabis and Hemp

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 23 novembre 2018) - La Bourse des valeurs canadiennes a le plaisir d'annoncer que Richard Carleton, son PDG, a été honoré du titre de « 2018 Captain of Industry » par l'American Trade Association for Cannabis and Hemp (ATACH). Le prix, le plus prestigieux de l'association, a été remis à M. Carleton lors d'une réception au Las Vegas Country Club, à Las Vegas (Nevada) le 15 novembre, en hommage au travail novateur accompli sur les marchés financiers par la CSE dans le secteur du cannabis et du chanvre en Amérique du Nord.

« C'est un honneur que le travail de l'ensemble de l'industrie boursière canadienne soit reconnu par la principale association commerciale du secteur aux États-Unis », affirme M. Carleton. « Bien que les efforts de la CSE aient été remarqués, aucun des progrès réalisés par l'industrie ne serait possible sans l'engagement et le courage des nombreux entrepreneurs, investisseurs, courtiers en valeurs mobilières et conseillers professionnels qui ont contribué à ériger et à financer une industrie vibrante en pleine expansion. »

« Le travail de M. Carleton et de la Bourse des valeurs canadiennes est sans précédent, et la CSE est rapidement devenue un chef de file mondial pour offrir une option moderne et efficace aux entreprises de cannabis qui voulaient accéder aux marchés financiers publics. L'American Trade Association for Cannabis and Hemp est fière de rendre hommage au travail de la Bourse, à sa mission entrepreneuriale et au rôle spécifique qu'elle joue pour que les sociétés puissent avoir accès au marché public », déclare Michael Bronstein, président de l'American Trade Association for Cannabis and Hemp.

En plus du prix de l'ATACH, M. Carleton a dernièrement été désigné comme une des « 25 personnes les plus influentes dans l'industrie du cannabis » au Canada par le Financial Post Magazine.

Les entreprises œuvrant dans le secteur du cannabis avaient recueilli 2,534 milliards de dollars à la fin d'octobre de cette année à la Bourse des valeurs canadiennes. De cette somme, plus de 50 sociétés actives aux États-Unis ont recueilli 1,498 milliard de dollars. Globalement, les sociétés inscrites à la Bourse des valeurs canadiennes ont recueilli 3,59 milliards de dollars lors de 702 financements au cours des 10 premiers mois de 2018. La Bourse compte plus de 450 titres inscrits avec plus de 110 sociétés actives dans le secteur du cannabis. Les négociations dans le secteur du cannabis ont entraîné un niveau record du volume des actions, de la valeur des opérations et des opérations à la Bourse des valeurs canadiennes en 2018.

La Bourse des valeurs canadiennes regroupe plus de 420 titres à inscription unique issus d'une vaste gamme de secteurs. Elle offre des services d'exécution d'opérations, de routage des ordres intelligent, de gestion des risques, de conformité et de renseignements sur le marché pour les titres cotés au Canada. Reconnue comme bourse par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, la CSE est conçue pour faciliter le processus de formation de capital pour les sociétés ouvertes, au moyen d'une approche simplifiée de la réglementation de l'entreprise, qui met l'accent sur la divulgation et la prestation de services de négociation efficaces sur le marché secondaire pour les investisseurs.

