Le PDG de la banque d'affaires numérique NatWest quitte son poste pour rejoindre le groupe blockchain NEAR

L'organisation à but non lucratif NEAR supervise la gouvernance et le développement de la blockchain du même nom, qui, selon elle, permet aux entrepreneurs et aux développeurs de créer plus facilement des produits financiers, des jetons non fongibles (NFT) et d'autres produits.

L'intérêt mondial pour les actifs numériques explose, avec des œuvres d'art NFT se vendant pour des millions de dollars, mais aussi un scepticisme croissant quant à la durabilité du boom et aux cas d'utilisation pratiques de la technologie blockchain sous-jacente.

Flament quitte la banque d'affaires Mettle de NatWest, l'une des dernières initiatives autonomes de banque numérique du créancier britannique, après avoir fermé des projets similaires ces dernières années.

En mai 2020, NatWest a fermé l'équivalent de Mettle pour les clients individuels, Bó, après avoir attiré seulement 11 000 utilisateurs depuis son lancement en novembre 2019.

En mars de cette année, elle a fermé sa plateforme de prêt en ligne pour les petites entreprises, Esme Loans.

"Nous avons travaillé pour assurer une transition en douceur et ordonnée des responsabilités de Marieke à Andrew Ellis, qui dirige actuellement Mettle en plus de sa responsabilité pour notre portefeuille global Ventures", a déclaré un porte-parole de la banque.

En 2021, le nombre de clients de Mettle a été multiplié par quatre et les transactions effectuées par les clients ont atteint un milliard de livres, a déclaré le porte-parole à Reuters.

Avant NatWest, Flament était directeur général européen de Circle, une plateforme permettant aux particuliers et aux institutions de négocier et d'effectuer des paiements à l'aide de cryptomonnaies.

Flament rejoindra NEAR le 1er janvier, a-t-elle dit à Reuters, avec pour mission de stimuler la croissance.

La fondation est soutenue par des fonds de capital-risque, dont a16z, Pantera Capital et Electric Capital.