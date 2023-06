Le PDG d'Amtrak, Stephen Gardner, a déclaré mardi que la compagnie ferroviaire américaine de transport de passagers s'attendait à ce que le trafic revienne à son niveau d'avant la pandémie, même si elle prévoit des pertes d'environ 800 millions de dollars pour l'année budgétaire en cours.

M. Gardner a déclaré devant une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis que le nombre de passagers au cours des sept mois se terminant le 30 avril représentait 84 % des niveaux de 2019 et que les revenus des billets représentaient 95 % de ce qu'ils étaient avant la pandémie, les prix des billets ayant augmenté d'environ 30 % depuis lors. La capacité des passagers mesurée par les sièges disponibles en avril est restée inférieure de 15 % à celle de 2019 dans l'ensemble du système parce que les trains circulaient moins fréquemment et qu'il y avait des pénuries d'équipement, a-t-il ajouté.

Auparavant, Amtrak a déclaré une perte d'exploitation ajustée de 884,9 millions de dollars pour 2022 et a déclaré qu'elle visait à atteindre le seuil de rentabilité dans les années à venir.

"La performance financière n'est pas le seul objectif d'Amtrak", a déclaré Gardner. "Si c'était le cas, nous ferions ce que le dernier propriétaire privé du corridor nord-est a fait : déclarer faillite, nous débarrasser de nos obligations d'entretien de l'infrastructure et d'exploitation des trains de passagers, et nous lancer dans l'immobilier avec les propriétés et les actifs que nous possédons le long du corridor".

Lundi, Amtrak a annoncé qu'elle avait demandé 8 milliards de dollars de subventions gouvernementales pour moderniser les ponts, les tunnels et d'autres infrastructures vieillissantes le long du corridor Washington-Boston, très fréquenté, afin d'étendre le service et de construire une nouvelle gare à Arlington, en Virginie.

Le Congrès a approuvé 66 milliards de dollars pour le rail dans le cadre du projet de loi sur les infrastructures 2021, Amtrak recevant 22 milliards de dollars. Le projet de loi prévoit également 36 milliards de dollars pour des subventions concurrentielles, qu'Amtrak cherche à utiliser pour financer le remplacement ou la réhabilitation de tunnels, de ponts et d'autres infrastructures vieillissantes.

Selon M. Gardner, un nouveau tunnel permettrait de réduire le temps utile entre Washington et Baltimore à moins de 30 minutes.

Amtrak souhaite doubler le nombre de ses usagers d'ici à 2040, après avoir enregistré une croissance de 45 % entre 2003 et 2019, pour atteindre 32,3 millions de voyageurs.

M. Gardner a fait remarquer que la moitié des 46 États desservis par Amtrak ont un service minimal. La Floride, l'Ohio et l'Arizona, l'Ouest montagneux et la côte du Golfe sont desservis par des trains longue distance qui n'effectuent pas plus d'un aller-retour par jour.

De grandes villes comme Nashville, Columbus, Phoenix et Las Vegas ne sont pas desservies par Amtrak.