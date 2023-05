Le PDG d'Amtrak, Stephen Gardner, témoignera le 6 juin devant la sous-commission des transports et de l'infrastructure de la Chambre des représentants des États-Unis, a annoncé mercredi un porte-parole de la sous-commission, alors que le trafic se redresse après une chute due à une pandémie.

M. Gardner et le directeur exécutif de la Northeast Corridor Commission, Mitch Warren, témoigneront lors d'une audition sur les opérations d'Amtrak, examinant les défis et les opportunités d'amélioration de l'efficacité et du service.

Amtrak n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le trafic sur le très fréquenté Northeast Corridor reliant Boston à Washington a plus que doublé au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée le 30 septembre, pour atteindre 9,2 millions de passagers.

Amtrak souhaite se développer considérablement à travers les États-Unis et ajouter jusqu'à 39 corridors et 166 villes d'ici 2035. Elle prévoit d'embaucher 3 100 personnes cette année. Elle modernise également les principales gares ferroviaires et reconstruit les infrastructures clés.

En novembre 2021, le Congrès a approuvé l'octroi de 22 milliards de dollars à Amtrak dans le cadre d'un projet de loi bipartisan sur les infrastructures d'un montant de 1 000 milliards de dollars.

En mars, l'administration Biden a demandé un financement annuel de 3,1 milliards de dollars pour Amtrak pour l'exercice budgétaire 2024, en plus des 4,4 milliards de dollars que la compagnie ferroviaire recevra dans le cadre de la loi sur les infrastructures. Elle demande également 700 millions de dollars pour un projet clé de tunnel sur le fleuve Hudson à New York.

Le vieillissement des infrastructures empêche Amtrak de faire circuler les trains à des vitesses plus élevées le long du corridor nord-est reliant Boston à Washington.

En novembre, Amtrak a déclaré que le nombre de passagers avait augmenté de plus de 10 millions au cours de l'année qui s'est achevée le 30 septembre et qu'il était presque revenu à son niveau d'avant la crise du COVID-19. Amtrak a déclaré que la fréquentation a augmenté de 89 % par rapport aux niveaux de 2021 pour atteindre 22,9 millions de passagers, soit une hausse de 10,8 millions de passagers par rapport à l'année précédente.

La fréquentation globale a atteint environ 85% des niveaux pré-COVID au cours des six derniers mois de l'exercice budgétaire 2022, a déclaré Amtrak, ajoutant qu'il s'attend à ce que les passagers et les revenus dépassent 90% des niveaux pré-COVID d'ici septembre 2023.