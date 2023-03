La première phase de la nouvelle raffinerie angolaise de Cabinda, d'une capacité de 60 000 barils par jour, devrait produire ses premiers produits à la mi-2024, alors que la guerre en Ukraine et l'augmentation mondiale des projets de raffinage pèsent sur les coûts et l'approvisionnement, a déclaré mardi le directeur général de l'usine.

Le projet de raffinerie de Cabinda est l'une des trois nouvelles raffineries prévues par le deuxième plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique, qui souhaite réduire sa dépendance à l'égard de l'importation de la quasi-totalité de ses besoins nationaux en produits raffinés.

La première phase comprendra la construction d'une unité de 30 000 bpj de brut qui produira du naphta, du kérosène, du diesel et du carburant lourd, a déclaré le PDG Tom Di Giacomo en marge d'une conférence de raffineurs et de distributeurs africains au Cap.

"Combien de temps la guerre en Ukraine va-t-elle durer (car) cela a déjà eu un impact sur nos achats, car certains prix ont augmenté depuis les plans de dépenses initiaux", a déclaré M. Di Giacomo à l'agence Reuters.

"Le gouvernement angolais souhaite que ce soit le plus tôt possible, cependant il faut un long temps utile pour certains achats d'équipements, tels que les pompes et les compresseurs", a-t-il ajouté.

Des médias citant des représentants du gouvernement avaient précédemment prévu que les opérations commenceraient en 2022.

Environ 90 % du financement de l'usine a été obtenu par le groupe d'investissement britannique Gemcorp, principalement auprès d'institutions financières africaines telles qu'Afreximbank, les 10 % restants étant fournis par le groupe pétrolier public angolais Sonangol.

"Actuellement, les banques finalisent leur engagement initial, qui correspondra au premier tiers des fonds nécessaires", a déclaré M. Di Giacomo à propos du projet, dont le coût s'élève à environ 1 milliard de dollars.

La raffinerie sera alimentée par du pétrole local de Cabinda expédié via une bouée d'amarrage en mer et différentes configurations sont envisagées pour les deuxième et troisième phases.

"Nous essayons de faire ce qu'il y a de mieux pour le gouvernement angolais, et nous essayons donc d'envisager la possibilité d'augmenter la production à plus de 60 000 bpj, si c'est possible parce que nous avons suffisamment de terres disponibles", a-t-il déclaré.