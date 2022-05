Le PDG du Dairy Queen de Berkshire mise sur la Chine et l'Inde pour sa croissance et améliore son menu

Troy Bader, directeur général d'International Dairy Queen Inc depuis 2018, s'attend à ce que les marchés internationaux soient ceux qui connaissent la plus forte croissance pour la chaîne de restaurants de 82 ans, que Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett a achetée en 1998.

La Chine est le troisième marché de Dairy Queen en termes de ventes et le deuxième en termes de nombre de magasins, avec plus de 1 100 établissements. La société basée à Bloomington, dans le Minnesota, fait équipe avec la société de capital-investissement FountainVest Partners pour en ajouter 600 autres d'ici 2030.

"Ce que nous avons constaté au fil du temps, c'est la croissance constante de la classe moyenne et des niveaux de revenus en Chine, ce qui rend notre marque et nos produits beaucoup plus accessibles", a déclaré M. Bader, 57 ans, lors d'une interview réalisée le 29 avril pendant le week-end annuel des actionnaires de Berkshire.

Dairy Queen compte plus de 7 000 établissements dans 20 pays, mais aucun en Russie ou en Ukraine.

Alors que la pandémie a retardé l'expansion internationale, Bader a déclaré que l'Inde pourrait être la prochaine.

"C'est en haut de notre liste", a-t-il déclaré. "Une fois que nous saurons que les voyages seront sûrs, et que nous comprendrons les modèles de consommation et d'affaires en Inde lorsqu'ils reviendront à ce que je dirais être la normale, ou du moins une nouvelle normale, nous aurons un meilleur sentiment. Je ne suis pas pressé."

Bader rend compte au vice-président de Berkshire, Greg Abel, qu'il a qualifié d'"incroyablement astucieux, qui apprend très vite, qui étudie très rapidement [et] qui est avide d'apprendre". Tous deux ont pris leurs fonctions au cours du même mois.

Les ventes de Dairy Queen ont dépassé 5,5 milliards de dollars en 2021, les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ayant augmenté de 18 % par rapport à 2019.

Bader a grandi à Rugby, dans le Dakota du Nord, à moins d'une heure de route de la frontière canadienne, où il a déclaré qu'il achetait des milk-shakes à la fraise Dairy Queen "aussi souvent que possible."

Aujourd'hui, il consomme des produits Dairy Queen au moins trois fois par semaine. Buffett aime les barres à la vanille et à l'orange.

Bader a déclaré que les franchisés ont eu du mal dans les premières semaines de la pandémie jusqu'à ce que les clients décident qu'il n'y avait pas de danger à commander, y compris dans les drive-in, et qu'ils ont commencé à visiter et à commander davantage.

Alors que les ventes se répartissent à peu près également entre les friandises glacées, comme les Blizzards, et d'autres aliments comme les lanières de poulet, Dairy Queen a ressenti le besoin d'améliorer ses burgers.

Le résultat : cinq Stackburgers, dont le FlameThrower avec sauce piquante, fromage Pepper Jack, bacon jalapeno, laitue et tomate, et le Loaded A.1 avec sauce à steak A.1, sauce au poivre, bacon fumé, fromage américain et rondelles d'oignon.

Bader a déclaré que les burgers ont subi une batterie d'analyses sensorielles et des tests dans plus de 100 établissements américains et canadiens, avant leur lancement en mars. Ils sont servis dans les restaurants DQ Grill & Chill.

"C'est un grand changement pour notre système", a-t-il déclaré. "Nous ne faisions pas qu'ajouter un produit ; nous supprimions notre gamme actuelle de hamburgers et la remplacions."

Comme beaucoup d'entreprises, Dairy Queen connaît des problèmes de chaîne d'approvisionnement, notamment des fermetures en Chine et des pénuries d'employés d'entrepôt et de chauffeurs en Amérique du Nord.

Les véhicules sont également en nombre insuffisant, car les distributeurs peinent à remplacer les équipements qui sont tombés en panne au cours des deux dernières années.

"Cela peut changer la semaine prochaine, mais c'est là que nous ressentons le plus de pression en ce moment", a déclaré Bader.