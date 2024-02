Le PDG du géant ukrainien de l'acier Metinvest a qualifié d'"alarmante" l'avancée de la Russie dans l'est de l'Ukraine, où se trouvent certaines de ses principales activités, et a exhorté les États-Unis à approuver d'urgence un programme d'aide militaire qui est au point mort.

En s'emparant d'Avdiivka, la Russie a pris le contrôle total de la vaste usine de charbon à coke de Metinvest datant de l'ère soviétique, marquant ainsi la perte d'une autre installation de la société après l'aciérie Azovstal, qui était devenue un symbole de la résistance ukrainienne dans les premiers jours de la guerre.

La ligne de front se trouve désormais à moins de 40 kilomètres de Pokrovsk, où Metinvest exploite la plus grande mine de charbon d'Ukraine, et de sa plus grande aciérie à Zaporizhzhia, plus au sud.

"Les avancées (russes) que nous avons constatées la semaine dernière sont assez alarmantes", a déclaré lundi à Reuters Yuriy Ryzhenkov, directeur général de Metinvest, dans la première réaction de l'entreprise à la chute d'Avdiivka.

Interrogé sur le fait de savoir si Metinvest se préparait maintenant à ce que Pokrovsk et Zaporizhzhia soient attaquées, il a répondu que l'ampleur des infrastructures ne permettait pas de faire grand-chose d'autre que des plans d'évacuation de base.

"Vous ne vous préparez pas vraiment à ce genre de chose", a-t-il déclaré. "Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'éviter.

Il a insisté sur le fait qu'il était urgent de fournir des armes et un soutien à l'armée.

Alors que l'Union européenne vient d'approuver un programme d'aide de 50 milliards d'euros (54 milliards de dollars), un programme américain de 60 milliards de dollars est retardé depuis des mois par les affrontements entre démocrates et républicains sur les questions d'immigration intérieure.

À l'issue d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à Munich, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a dénoncé ces retards comme des "manœuvres politiques".

Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle, a entre-temps déclaré qu'il demanderait aux alliés européens de rembourser aux États-Unis des munitions d'une valeur d'environ 200 milliards de dollars.

"Nous sommes préoccupés par l'évolution de la situation sur le terrain, mais nous sommes également très inquiets du manque d'engagement de certains de nos alliés", a déclaré M. Ryzhenkov, faisant référence aux retards pris par les États-Unis. "Le message est très clair", a-t-il ajouté. "Ne nous laissez pas tomber, c'est aussi simple que cela.

SORTIE

Le secteur du fer et de l'acier employait environ 600 000 personnes et contribuait à hauteur de 10 % au PIB de l'Ukraine avant la guerre.

Il a chuté en 2022 lorsque la Russie s'est emparée de ports clés, mais la réouverture de certaines voies maritimes au cours des six derniers mois a permis un rebond.

"L'utilisation de la capacité des ports [...] est assez proche des niveaux d'avant l'invasion", a déclaré M. Ryzhenkov, ajoutant que les usines de minerai de fer de Metinvest devraient atteindre 75 % de leur capacité cette année et les aciéries environ 65 %.

Cependant, on estime que 9 000 à 10 000 travailleurs sont déjà enrôlés dans l'armée et un plan visant à augmenter le nombre de conscrits est en cours d'examen par le parlement.

"Nous n'avons (déjà) pas assez de personnel pour fonctionner à plein régime", a déclaré M. Ryzhenkov. "Nous embauchons des gens, nous les formons, puis ils sont enrôlés avant même d'avoir commencé à travailler.

(1$ = 0,9279 euros) (Reportage de Marc Jones à Londres et Olena Harmash à Kiev ; Rédaction de Kirsten Donovan)