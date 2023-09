La valorisation moyenne de la bourse est un concept clé pour comprendre les marchés financiers. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et comment cette valorisation a-t-elle évolué au fil du temps ? Cet article explore cette notion en profondeur, en examinant les facteurs qui influencent la valorisation moyenne et comment elle pourrait changer à l'avenir.

La valorisation moyenne de la bourse est liée à la courbe des bénéfices des entreprises, qui est généralement croissante à long terme. La bourse valorise ces bénéfices avec un Price Earning Ratio (PER) moyen autour de 15 ou 16. Cela signifie que la bourse vaut environ 15 à 16 fois les bénéfices des entreprises.

Historiquement, le PER moyen s'est élevé autour de 15 pendant une longue période, d'environ 1881 à 1995. Depuis 1995, il est généralement plus élevé, dépassant régulièrement 20 voire 25.

Les facteurs influençant la valorisation moyenne

Plusieurs facteurs peuvent influencer la valorisation moyenne de la bourse. L'un d'eux est le taux d'épargne, qui a augmenté depuis les années 1990. Un taux d'épargne plus élevé signifie que davantage de personnes investissent en bourse, ce qui peut pousser les valorisations à la hausse.

Un autre facteur est l'intervention des banques centrales sur les marchés financiers. Depuis 2008, les banques centrales ont acheté massivement des obligations, poussant l'épargne à se tourner vers les actions.

Et pour la suite ?

L'avenir de la valorisation moyenne de la bourse est incertain. Cependant, il est possible que des facteurs tels que le changement climatique et la transition énergétique puissent avoir un impact significatif.

Deux scénarios sont alors envisageables : un scénario de décroissance, où l'économie ralentit en raison des défis posés par le changement climatique, et un scénario plus optimiste, où l'ingéniosité humaine permet de surmonter ces défis et de continuer à croître.

La valorisation moyenne de la bourse est un concept complexe qui est influencé par de nombreux facteurs. Comprendre ces facteurs et comment ils pourraient évoluer à l'avenir est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à naviguer sur les marchés financiers.