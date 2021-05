Le PIB autrichien finalement en repli au 1er trimestre

Vienne (awp/afp) - L'Autriche a finalement vu son Produit intérieur brut (PIB) reculer de 1,1% au premier trimestre sous l'effet des restrictions sanitaires. Celui de la Slovénie voisine a affiché un rebond de son économie.

Dans le cas autrichien, une première estimation, donnée fin avril par l'organisme Wifo, avait évoqué une petite hausse de 0,2% par rapport au quatrième trimestre 2020. Mais l'institut de référence Statistics Austria a publié lundi de nouveaux chiffres qui font état d'un déclin.

Après un plongeon de 6,6% l'an dernier, le plus fort de l'après-guerre, "la situation économique reste tendue", a-t-il commenté dans un communiqué. Son directeur général Tobias Thomas a cependant évoqué "des signaux positifs", en particulier dans les secteurs de l'industrie et de la construction ainsi que du côté du commerce extérieur, vers la Chine notamment.

Les magasins, transports et restaurants ont pour leur part été affectés par le nouveau confinement de l'hiver, tandis que la saison de ski a été quasiment inexistante: les stations ont certes rouvert à Noël, mais uniquement à visée des résidents locaux.

Les restrictions ont désormais été fortement assouplies, tandis que le nombre de contaminations diminue progressivement dans le pays de 8,9 millions d'habitants à la faveur de l'accélération de la campagne de vaccination. Sur un an, le PIB du premier trimestre a enregistré une chute de 5,5%.

En Slovénie en revanche, l'économie a affiché une expansion de 1,4% entre janvier et mars par rapport au trimestre précédent, et de 2,3% comparé à un an plus tôt, selon une estimation diffusée lundi par l'Office national des statistiques. Ce pays alpin de 2 millions d'habitants avait accusé en 2020 sa pire contraction (-5,5%) depuis la récession financière mondiale de 2009.

En février, le gouvernement a assoupli les strictes mesures mises en place contre la pandémie, ce qui a permis à la consommation des ménages de se redresser, avant de procéder à un nouveau durcissement fin mars pour quelques semaines. Dans ses prévisions du printemps publiées la semaine dernière, la Commission européenne table pour 2021 sur une croissance de de 3,4% en Autriche et de 4,9% en Slovénie.

afp/vj