Le PIB britannique a rebondi en 2021 après le choc de la pandémie

Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni a enregistré une croissance record de 7,5% en 2021 après une contraction historique de 9,4% l'année précédente à cause de la pandémie, indique vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

Pour le seul quatrième trimestre, le PIB a augmenté de 1,0% malgré l'arrivée de la vague du variant Omicron de Covid-19, après une hausse similaire au troisième trimestre - chiffre révisé à la baisse - ajoute l'ONS.

Pour décembre seul, mois où l'impact du variant Omicron s'est fait ressentir, frappant particulièrement le commerce et l'hôtellerie-restauration en pleine saison des fêtes de Noël, le PIB s'est effrité de 0,2%, se maintenant malgré cela à un niveau comparable à celui de février 2020, avant la pandémie.

Pour le trimestre, le rattrapage de la croissance n'est pas encore total comparé aux trois derniers mois de 2019.

"L'économie britannique a enregistré une fin d'année médiocre en raison de l'émergence du variant Omicron et des restrictions" gouvernementales pour tenter de ralentir sa propagation fulgurante, commente Rain Newton-Smith, cheffe économiste de l'organisation patronale CBI.

"Si le pire de l'impact semble passé, les entreprises font encore face à des pénuries d'approvisionnement et à des pressions sur les coûts tandis que les ménages sont confrontés à une crise du coût de la vie", ajoute-t-elle.

Plus rapide du G7

Le ministre de l'Economie et des Finances Rishi Sunak a pour sa part loué une économie "remarquablement résilience" avec une croissance britannique "la plus rapide du G7 cette année".

A titre de comparaison le PIB français a rebondi de 7% en 2021 et celui de l'UE de 5,2%.

La contraction britannique de 2020 avait également été la plus forte du G7, le pays ayant été l'un des plus endeuillés par la pandémie de coronavirus, et ayant subi des mois de confinement strict.

"Omicron a un peu ébréché la reprise", constate pour sa part, Yael Selfin, cheffe économiste de KPMG UK, mais dans l'ensemble "l'économie britannique a connu en 2021 sa plus forte croissance depuis la deuxième guerre mondiale, rebondissant après la récession engendrée par" la pandémie de covid-19.

Le directeur des statistiques économiques de l'ONS Darren Morgan explique que le PIB "a reculé un peu en décembre avec la vague Omicron, avec le commerce et l'hôtellerie-restauration les plus durement frappés".

Mme Selfin dit attendre que la croissance "rebondisse à partir de ce mois-ci avec une croissance du PIB en 2022 qui devrait atteindre 3,7%".

Elle reconnait cependant que les mois à venir "pourraient décevoir" au regard d'une inflation au plus haut depuis trente ans dans le pays, et des pressions sur les ménages entre hausse des impôts et des prix.

afp/al