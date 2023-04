Londres (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) britannique a stagné en février - et fait moins bien que les attentes des économistes qui s'attendaient à une petite progression - plombé notamment par les grèves pour les salaires qui secouent le pays, a annoncé jeudi l'Office national des statistiques (ONS).

L'économie, qui avait progressé de 0,4% en janvier, a pâti le mois suivant "des grèves des salariés du secteur public et des enseignants" pour les salaires et "d'une météo clémente pour la saison qui a conduit à une baisse de la consommation d'électricité et de gaz", a relevé sur Twitter Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS.

afp/jh