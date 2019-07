Le PIB chinois à +6,2% au T2, conforme au consensus

PEKIN, 15 juillet (Reuters) - La croissance économique de la Chine a ralenti au deuxième trimestre à 6,2% en rythme annuel, soit son plus bas en au moins 27 ans et un rythme conforme aux attentes des analystes interrogés par Reuters, dans un contexte de conflit commercial avec les Etats-Unis qui pèsent sur la demande interne et externe.

Les données officielles publiées lundi mettent en évidence le ralentissement prolongé de l'économie chinoise, après une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,4% sur un an pour la période janvier-mars, malgré les mesures de soutien engagées depuis l'année dernière par Pékin. (Kevin Yao; Jean Terzian pour le service français)