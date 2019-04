Le PIB chinois à +6,4% au 1er trimestre, supérieur aux attentes

Les statistiques officielles publiées mercredi, qui montrent aussi une progression des ventes au détail et des dépenses d'investissement en mars, devraient rassurer investisseurs et partenaires commerciaux de la Chine quant à la stabilisation de la deuxième économie mondiale.

Mais les économistes estiment qu'il est prématuré d'envisager un rebond marqué de l'économie chinoise, soulignant la nécessité pour Pékin de prendre des mesures de soutien supplémentaires.

Selon les données du Bureau national de la statistique, la croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois est ressortie au premier trimestre à 6,4% en rythme annuel.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 6,3% sur le trimestre janvier-mars par rapport à la même période l'an dernier, soit son niveau le plus bas depuis 27 ans.

Sur une base trimestrielle, le PIB a été en croissance de 1,4%, conforme aux attentes, contre une croissance de 1,5% entre octobre et décembre.

En 2018, la croissance de l'économie chinoise avait ralenti à son plus bas niveau en près de 30 ans, ressortant à +6,6%.

Les économistes prévoient un ralentissement encore plus important pour l'ensemble de l'année 2019, avec une progression de 6,2%, sous la pression des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et du ralentissement de la demande intérieure.

Pékin a dit viser une croissance de 6,0 à 6,5% cette année.

Dans une note accompagnant la publication des données, le Bureau national de la statistique a souligné que l'économie chinoise bénéficiait actuellement de facteurs positifs mais faisait toujours face à des aléas externes.

D'autres statistiques officielles publiées mercredi témoignent d'une amélioration de l'économie.

La production industrielle chinoise a progressé en mars à 8,5% en rythme annuel, nettement supérieure au consensus (+5,9%), à un plus haut depuis juillet 2014.

Les ventes au détail ont pour leur part augmenté le mois dernier de 8,7% en rythme annuel, dépassant elles aussi les attentes (+8,4%), après une hausse de 8,2% en rythme annuel en janvier-février.

Les investissements en actifs fixes sont ressortis à +6,3% au premier trimestre en rythme annuel, conforme au consensus, après +6,1% en janvier-février.

