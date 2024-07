L'économie chinoise s'est ralentie au deuxième trimestre, selon les données publiées lundi, alors que le ralentissement prolongé de l'immobilier et l'insécurité de l'emploi ont pesé sur la demande intérieure, ce qui maintient les prévisions selon lesquelles Pékin devra mettre en œuvre davantage de mesures de relance.

La deuxième économie mondiale a enregistré une croissance de 4,7 % entre avril et juin, selon les données officielles, la plus faible depuis le premier trimestre 2023 et inférieure aux prévisions de 5,1 % des analystes interrogés par Reuters. Cette croissance est également inférieure à celle de 5,3 % enregistrée au trimestre précédent.

"La faiblesse de la demande intérieure pourrait continuer à peser sur l'inflation et commencer à éroder la force de la production", ont déclaré les analystes de Citi dans une note avant la publication des données.

"Tous les regards pourraient se tourner vers le troisième plénum et la réunion du Politburo en juillet.

Sur une base trimestrielle, la croissance s'est établie à 0,7 %, après une révision à la baisse de 1,5 % au cours des trois mois précédents.

Ces chiffres interviennent alors que Pékin cherche à renforcer la confiance économique lors d'un troisième plénum très attendu, une réunion clé des dirigeants qui commence lundi, bien que des exigences contradictoires telles que la stimulation de la croissance et la réduction de la dette compliquent ces plans.

Le gouvernement vise une croissance économique d'environ 5,0 % pour 2024, un objectif que de nombreux analystes jugent ambitieux et qui pourrait nécessiter davantage de mesures de relance.

Pour contrer la faiblesse de la demande intérieure et la crise de l'immobilier, la Chine a stimulé les investissements dans les infrastructures et injecté des fonds dans la fabrication de haute technologie.

La croissance économique de la Chine a été inégale cette année, la production industrielle dépassant la consommation intérieure, ce qui a attisé les risques de déflation dans un contexte de ralentissement de l'immobilier et d'endettement croissant des gouvernements locaux.

Bien que les exportations chinoises solides aient apporté un certain soutien, les tensions commerciales croissantes constituent désormais une menace.

Les exportations chinoises ont augmenté de 8,6 % en juin par rapport à l'année précédente, et les importations ont diminué de manière inattendue de 2,3 %, selon des données publiées ce mois-ci, ce qui suggère que les fabricants anticipent leurs commandes pour devancer les droits de douane de leurs partenaires commerciaux.

Les prix à la consommation ont augmenté pour le cinquième mois en juin, mais n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des usines s'est poursuivie, les mesures gouvernementales n'étant pas en mesure de stimuler la demande intérieure de manière significative.

Le mois dernier, le gouverneur de la banque centrale chinoise, Pan Gongsheng, s'est engagé à maintenir une politique monétaire de soutien et a déclaré que la banque utiliserait de manière flexible les outils politiques, y compris les taux d'intérêt et les ratios de réserves obligatoires, pour soutenir le développement économique.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une réduction de 10 points de base du taux préférentiel des prêts à un an en Chine, ainsi qu'à une réduction de 25 points de base du ratio des réserves obligatoires des banques au troisième trimestre.

Les analystes de Citi s'attendent à ce que le gouvernement lance une nouvelle série de mesures de soutien à l'immobilier après une réunion du Politburo, une décision de haut niveau du Parti communiste au pouvoir, prévue fin juillet.

En mai, les autorités ont autorisé les entreprises publiques locales à acheter des maisons achevées invendues, et la banque centrale a mis en place une facilité de prêt de 300 milliards de yuans pour les logements abordables. (Reportage de Kevin Yao et Joe Cash ; Rédaction de Sam Holmes)