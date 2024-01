L'économie chinoise a progressé de 5,2% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données officielles publiées mercredi, dépassant légèrement les attentes des analystes mais permettant à Pékin d'atteindre son objectif de croissance annuelle malgré un début d'année hésitant.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre augmenterait de 5,3 % par rapport à l'année précédente, soit une accélération par rapport au rythme de 4,9 % du troisième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année 2023, l'économie a progressé de 5,2 %, selon les données du Bureau national des statistiques, en partie grâce à l'effet de base faible de l'année précédente, marquée par les blocages du COVID-19. Les analystes avaient prévu une croissance de 5,2 %.

Pékin a fixé un objectif de croissance d'environ 5 % pour 2023.

Sur une base trimestrielle, le PIB a augmenté de 1,0 % en octobre-décembre, conformément aux attentes d'une augmentation de 1,0 % et par rapport à une augmentation révisée de 1,5 % au cours du trimestre précédent.

L'année dernière, l'économie a eu du mal à rebondir de manière forte et durable après la pandémie de grippe aviaire, en raison d'une crise immobilière, d'une faible confiance des consommateurs et des entreprises, d'un endettement croissant des administrations locales et d'une croissance mondiale atone.