L'économie de Hong Kong devrait croître de 2,5 % à 3,5 % cette année, a déclaré mercredi le secrétaire financier Paul Chan, qui a annoncé des mesures visant à soutenir un marché immobilier en perte de vitesse et à soutenir l'économie.

La région administrative spéciale, qui a connu une croissance de 3,2 % en 2023, annulera toutes les mesures de resserrement du côté de l'achat pour les propriétés résidentielles et renoncera aux droits de timbre payables sur le transfert de parts de FPI, a déclaré M. Chan.

"Nous avons décidé d'annuler toutes les mesures de gestion de la demande pour les propriétés résidentielles avec effet immédiat. Nous considérons que les mesures concernées ne sont plus nécessaires compte tenu des conditions économiques et de marché actuelles", a déclaré M. Chan, ajoutant qu'il était possible d'ajuster davantage les mesures relatives au marché immobilier.

Les prix de l'immobilier à Hong Kong, qui figuraient autrefois parmi les plus chers du monde, ont chuté de 20 % depuis le sommet atteint en 2021, en raison de la fragilité du marché et de la hausse des taux d'intérêt. Certains analystes s'attendent à une nouvelle baisse de 10 % cette année.

Le gouvernement déploiera plus d'un milliard de dollars HK (127 millions de dollars) de mesures de soutien pour son industrie touristique en difficulté, afin d'aider à compenser l'impact de l'économie chinoise en difficulté, qui a entraîné une baisse du nombre de visiteurs en provenance de la Chine continentale.

La ville organisera plus de 80 "méga-événements" au cours du premier semestre de l'année pour stimuler le tourisme, notamment un spectacle mensuel de feux d'artifice et de drones dans son célèbre port Victoria.

La croissance économique a également été entravée par les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, tandis que la fuite des capitaux a fait du marché boursier de Hong Kong l'indice majeur le moins performant de l'année dernière.

(1 $ = 7,8255 dollars de Hong Kong)