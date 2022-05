Le PIB de Singapour pour 2022 se situe dans le bas de la fourchette des prévisions, en raison de la guerre et des problèmes de chaîne logistique.

Le centre financier de l'Asie du Sud-Est est souvent considéré comme un indicateur de la croissance mondiale car le commerce international éclipse son économie intérieure.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 3,7 % en glissement annuel au premier trimestre, a déclaré le ministère du Commerce et de l'Industrie (MTI), ce qui est supérieur à l'estimation préalable du gouvernement de 3,4 % mais correspond aux prévisions des analystes dans un sondage Reuters.

"L'environnement économique extérieur s'est malheureusement détérioré ... les mesures rigoureuses mises en œuvre en Chine pour contenir ses épidémies nationales de COVID-19 sont susceptibles de peser sur son économie et de contribuer aux goulots d'étranglement de l'offre mondiale", a déclaré Gabriel Lim, secrétaire permanent au commerce et à l'industrie.

"Par conséquent, les perturbations de l'approvisionnement mondial devraient être plus graves et plus longues que prévu, et pourraient persister tout au long de 2022. Cela risque à son tour de limiter la production et de freiner la croissance du PIB dans certaines économies extérieures de manière plus importante que ce que nous avions prévu précédemment", a-t-il ajouté.

Sur une base trimestrielle corrigée des variations saisonnières, l'économie a progressé de 0,7 %.

Le MTI a maintenu ses prévisions de croissance du PIB pour 2022 entre 3 % et 5 %, mais a déclaré que la croissance est plus susceptible de se situer dans la moitié inférieure de cette fourchette, en raison des incertitudes découlant du conflit entre la Russie et l'Ukraine et des mesures strictes du COVID-19 en Chine.

"Singapour a fait de bons progrès au premier trimestre, rouvrant l'économie alors que tous les secteurs semblaient surperformer ou se normaliser. L'avenir sera plus difficile si la Chine entre en récession, car cela entraînerait des risques de baisse de l'économie de Singapour", a déclaré Jeff Ng, analyste chez MUFG.

La ville-état a supprimé la plupart de ses restrictions COVID-19 et a assoupli les conditions d'entrée pour les voyageurs.

INFLATION

Singapour a également maintenu ses prévisions d'inflation qui suggèrent que l'inflation de base - la mesure des prix privilégiée par la banque centrale - pourrait culminer autour de 4 % au troisième trimestre, avant de se modérer à la fin de 2022.

L'inflation de base de Singapour a augmenté en avril à son rythme le plus rapide en dix ans, sous l'effet d'une hausse de l'inflation pour les denrées alimentaires et les services publics, selon des données officielles publiées lundi.

"L'orientation actuelle de la politique monétaire reste appropriée", a déclaré Edward Robinson, directeur général adjoint de l'Autorité monétaire de Singapour, lors d'un point de presse mercredi.

"Les effets cumulatifs des trois (dernières) mesures de resserrement de la politique monétaire vont ralentir la dynamique de l'inflation", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, a déclaré la semaine dernière que les mesures mondiales prises pour lutter contre l'inflation risquaient d'entraîner une récession, mais qu'elles étaient nécessaires pour empêcher l'inflation d'empirer.