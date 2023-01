Le PIB de Taïwan au 4e trimestre devrait croître de 1,3 % en raison du refroidissement de la demande technologique

Le produit intérieur brut (PIB) n'a probablement augmenté que de 1,3 % en octobre-décembre par rapport à l'année précédente, selon un sondage réalisé auprès de 20 économistes, après avoir progressé de 4,01 % en glissement annuel au troisième trimestre.

Les responsables politiques ont déclaré qu'ils s'attendaient à une croissance d'environ ou de moins de 3 % pour l'ensemble de l'année 2022, soit un ralentissement par rapport au taux de 6,45 % enregistré pour 2021. Il s'agit du taux le plus rapide depuis plus de dix ans, puisque la croissance a atteint 10,25 % en 2010.

Les prévisions des économistes concernant les données préliminaires du PIB attendues mercredi varient largement d'une contraction de 0,1 % à une croissance de 3,5 %.

L'année dernière, le PIB a atteint un pic aux deuxième et troisième trimestres, le quatrième trimestre ayant été touché par l'affaiblissement de la demande d'électronique, et il est également issu d'une base élevée, a déclaré Chengyu Liu, analyste de First Capital Management.

"Les récentes données économiques publiées par les États-Unis sont également faibles", a ajouté M. Liu. "On s'attend à ce que le PIB de Taïwan ne soit pas bon aux premier et deuxième trimestres de cette année, avec une croissance de seulement 1,1 % au premier trimestre."

La demande de produits taïwanais a été frappée par les contrôles et les épidémies de COVID-19 en Chine, ainsi que par la flambée de l'inflation mondiale et le resserrement de la politique monétaire.

L'économie en Chine, le plus grand partenaire commercial de Taïwan, a connu une croissance de 2,9 % au quatrième trimestre en glissement annuel, et de 3,0 % pour l'ensemble de l'année 2022, manquant de peu l'objectif officiel d'"environ 5,5 %".

Les exportations de Taïwan ont chuté pour un quatrième mois consécutif en décembre. Les exportations ont baissé de 12,1 % en valeur le mois dernier par rapport à l'année précédente pour atteindre 35,75 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas en 20 mois.

Taïwan est une plaque tournante clé dans la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale pour des géants tels qu'Apple Inc, et abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC).

Les chiffres préliminaires de Taiwan seront publiés dans un communiqué avec un minimum de commentaires. Les chiffres révisés seront publiés quelques semaines plus tard, avec plus de détails et de prévisions.