L'économie pakistanaise a progressé de 2,09% au troisième trimestre de l'exercice 2023-2024, soutenue par une croissance plus élevée de l'agriculture, a déclaré le Bureau pakistanais des statistiques dans un communiqué de presse publié mardi.

Le taux de croissance provisoire estimé du produit intérieur brut (PIB) pour l'exercice financier se terminant en juin 2024 est de 2,38%, a déclaré le bureau dans un communiqué. Ce chiffre est à comparer à une contraction économique révisée de 0,21 % pour l'année 2023, lorsque les troubles politiques, une combinaison de hausses des taxes et des tarifs du gaz, des importations contrôlées et une chute brutale de la roupie ont rapidement fait grimper l'inflation.

La semaine dernière, dans son rapport semestriel, la banque centrale du Pakistan a prévu une croissance du PIB réel de 2 à 3 % pour l'année fiscale 2024.

Il n'y a pas de données comparables sur le PIB du troisième trimestre de l'année précédente, car le Pakistan n'a commencé à publier des chiffres sur la croissance trimestrielle qu'à partir de novembre. Cela a été fait en conformité avec les critères structurels du programme de sauvetage actuel de 3 milliards de dollars convenu avec le Fonds monétaire international et achevé le mois dernier.

Le bureau a révisé les estimations du PIB du premier et du deuxième trimestre pour l'exercice 2023-2024 à 2,71 % et 1,79 % respectivement, par rapport aux estimations précédentes de 2,5 % et 1 %.

La croissance provisoire pour l'exercice 2024 a été estimée à 6,25 % pour l'agriculture et à 1,21 % pour l'industrie et les services.

"La croissance saine de l'agriculture est principalement due à une croissance à deux chiffres des cultures importantes", a déclaré le bureau, ajoutant que les récoltes exceptionnelles de blé, de coton et de riz ont contribué à ce résultat positif.