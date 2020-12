Le PIB italien devrait croître de 4% en 2021, moins que prévu (Istat)

Rome (awp/afp) - L'Institut national des statistiques italien (Istat) a révisé jeudi à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Italie, prévoyant un repli du Produit intérieur brut (PIB) de 8,9% en 2020. Un rebond de 4% est attendu en 2021.

L'Istat tablait en juin sur une chute du PIB de la troisième économie de la zone euro de 8,3% cette année et une hausse de 4,6% en 2021, mais a corrigé ses prévisions en tenant compte de l'évolution des prix du pétrole, du cours de l'euro et du commerce mondial. "Les prévisions actuelles sont fortement conditionnées par l'évolution de la crise sanitaire" due à la pandémie de Covid-19 "et par les délais concernant la vaccination" de la population, souligne l'Istat dans un communiqué.

L'institut souligne également que la mise en place des mesures du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, dont l'Italie est le principal bénéficiaire avec plus de 208 milliards, "pourrait représenter une nouvelle et forte incitation aux investissements". Il escompte un taux de chômage de 9,4% fin 2020 et un bond à 11% fin 2021.

Premier pays européen touché par l'épidémie en février, avec plus de 57.000 morts recensés jusqu'ici, l'Italie va connaître cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Les prévisions de l'Istat sont cependant même optimistes par rapport à celles du gouvernement qui table sur une baisse du PIB de 9% cette année Plus pessimistes encore, l'OCDE attend une baisse du PIB de 9,1% en 2020, le FMI de 10,6% et la Commission européenne de 11,2%.

Pour 2021, le gouvernement italien table dans sa dernière prévisions de budget, présentée mi-octobre au Parlement, sur une hausse du PIB de 6%. Selon les prévisions gouvernementales, le déficit doit bondir à 10,8% en 2020, contre 1,6% enregistré l'an passé.

La dette publique atteindra, elle, le chiffre vertigineux de 158% en 2020, contre 134,6% en 2019, qui constituait déjà le deuxième ratio le plus élevé dans la zone euro, derrière la Grèce, d'après les dernières prévisions du gouvernement.

