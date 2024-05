L'économie japonaise s'est contractée à un rythme annualisé de 2,0 % en janvier-mars par rapport au trimestre précédent, sous l'effet de la faiblesse de la consommation privée et des exportations, selon des données gouvernementales publiées jeudi.

Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,5 % en rythme trimestriel, soit un peu moins que l'estimation médiane d'une baisse de 0,4 % obtenue par Reuters auprès de 17 économistes.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de l'économie, a baissé de 0,7% en glissement trimestriel, selon le Bureau du Cabinet. Les dépenses d'investissement ont chuté de 0,8 % et les exportations se sont contractées de 5,0 %. La demande extérieure, c'est-à-dire les livraisons moins les importations, a amputé la croissance du PIB de 0,3 %. (Reportage de Kantaro Komiya, Satoshi Sugiyama et Tetstushi Kajimoto, édition de Chang-Ran Kim)