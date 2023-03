L'économie néo-zélandaise s'est contractée au cours du dernier trimestre, les hausses agressives des taux d'intérêt de la banque centrale ayant conduit les entreprises à moins investir et les consommateurs à réduire leurs dépenses. Les données officielles publiées jeudi montrent que le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 0,6 % au cours du trimestre de décembre, ne répondant pas aux prévisions d'une contraction de 0,2 % et bien en deçà de la hausse révisée de 1,7 % observée au cours du troisième trimestre. La croissance annuelle s'est ralentie à 2,2 %, en raison de la contraction des secteurs de l'industrie primaire et de l'industrie manufacturière.

"Une chute dans la fabrication de matériel de transport, de machines et d'équipements a correspondu à une baisse des investissements dans les usines, les machines et les équipements ; tandis que la réduction de la production dans la fabrication d'aliments, de boissons et de tabac s'est traduite par une baisse des exportations de produits laitiers et de viande", a déclaré Ruvani Ratnayake, directeur principal de l'industrie et de la production dans les comptes nationaux.

La faiblesse de l'économie surprendra la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui avait prévu une croissance du PIB de 0,7 % au quatrième trimestre.

Selon les économistes, cette contraction pourrait amener la banque centrale à ralentir ses hausses de taux d'intérêt.

La RBNZ a entrepris sa politique de resserrement la plus agressive depuis 1999, lorsque le taux officiel d'escompte a été introduit, l'augmentant de 450 points de base depuis octobre 2021 pour atteindre 4,75 %.

Le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré qu'il essayait de provoquer une récession peu profonde afin de freiner l'inflation, et la banque centrale a prévu un pic de taux d'intérêt de 5,5 % au troisième trimestre 2023.

Avant la publication des chiffres du PIB du quatrième trimestre, la banque centrale et le Trésor prévoyaient que le pays entrerait en récession au deuxième trimestre 2023.

Cela pourrait maintenant se produire dès le premier trimestre, en supposant que la croissance du PIB reste négative en un temps utile où les phénomènes météorologiques violents de janvier et février ont nui au secteur des services.