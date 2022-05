Le PIB solide de la Malaisie au premier trimestre annonce un nouveau resserrement des politiques.

La croissance économique de la Malaisie s'est accélérée au premier trimestre et devrait encore s'accélérer cette année grâce à une demande soutenue et à la réouverture des frontières internationales, a déclaré vendredi la banque centrale. Le produit intérieur brut a augmenté de 5 % au cours de la période janvier-mars, plus rapidement que l'expansion de 4 % prévue par un sondage Reuters et en hausse par rapport à la croissance de 3,6 % du trimestre précédent.

La Bank Negara Malaysia (BNM) a déclaré qu'elle avait pris en compte dans ses projections de croissance pour 2022 les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la guerre Russie-Ukraine et les fermetures strictes en Chine pour endiguer l'épidémie de COVID-19.

"Bien que les risques de baisse aient augmenté sur le front mondial, nous sommes confiants dans notre trajectoire de croissance et nous ne voyons pas de risque de récession en Malaisie", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

La banque centrale a indiqué dans des diapositives de présentation que la croissance allait encore s'étendre. "En 2022, la croissance sera soutenue par une expansion continue de la demande mondiale et intérieure."

La BNM a maintenu ses prévisions de croissance économique pour 2022 entre 5,3 % et 6,3 %, qu'elle avait revues à la baisse en mars.

L'expansion est principalement tirée par les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, notamment la demande continue de semi-conducteurs et de produits de consommation tels que les véhicules à moteur, a déclaré la BNM.

La Malaisie - qui a connu certaines des pires épidémies de COVID-19 dans la région - a levé la plupart de ses mesures relatives au coronavirus ce mois-ci, les taux d'infection ayant ralenti dans le cadre d'un programme de vaccination intensifié.

Mercredi, la banque centrale a relevé de façon inattendue son taux d'intérêt de référence à 2,00 %, contre un plancher historique de 1,75 %, citant une trajectoire de croissance intérieure plus ferme ainsi que les pressions inflationnistes découlant du conflit ukrainien et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

"Si la trajectoire de croissance positive se poursuit et sauf chocs inattendus, il serait approprié pour le CPM (Comité de politique monétaire) de réduire encore le degré d'accommodation monétaire", a-t-elle déclaré.

INFLATION ET TPS

L'inflation globale devrait se situer en moyenne entre 2,2 % et 3,2 % cette année, sans changement par rapport à l'estimation précédente de la BNM.

Le gouverneur adjoint Marzunisham Omar a déclaré que, bien qu'il y ait des pressions sur les prix, en particulier sur les denrées alimentaires, l'inflation en Malaisie reste modérée par rapport à d'autres pays.

Cependant, des solutions à plus long terme sont nécessaires pour maîtriser l'inflation en raison du coût croissant des subventions gouvernementales, a-t-il ajouté.

M. Marzunisham a déclaré que le gouvernement cherchait à élargir l'assiette fiscale du pays pour augmenter les recettes, notamment en réintroduisant la taxe sur les produits et services (TPS).

"(La banque centrale est) favorable à la TPS et bien sûr, nous devons réfléchir au moment de la réintroduction qui sera pris en compte par le gouvernement", a-t-il déclaré.

Alex Holmes, économiste de Capital Economics, a déclaré que la reprise économique de la Malaisie devrait se poursuivre pendant le reste de l'année 2022, car l'épidémie de la variante Omicron COVID-19 du premier trimestre s'est calmée.

"Les cas de virus étant moins nombreux et les restrictions intérieures s'étant encore assouplies, les dépenses de consommation ont probablement encore de quoi rebondir ce trimestre", a-t-il déclaré dans une obligation. (Édition : Jacqueline Wong)