Le PIF d'Arabie Saoudite devrait lever 2,5 à 2,75 milliards de dollars avec ses premières obligations.

Le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite devrait lever entre 2,5 et 2,75 milliards de dollars lors de sa première vente d'obligations qui en fera le premier fonds souverain avec une émission verte, selon un document bancaire publié mercredi. Le PIF devrait vendre entre 1 milliard et 1,25 milliard de dollars dans une tranche de cinq ans et fixer l'écart à 125 points de base (pb) par rapport aux bons du Trésor américain. Il devrait vendre 1 milliard de dollars en papier à 10 ans à 165 points de base au-dessus des UST et 500 millions de dollars en obligations à 100 ans à 6,7 %, selon le document de la banque. La demande a dépassé 21,8 milliards de dollars pour les trois tranches, les cinq ans ayant attiré plus de 10,3 milliards de dollars d'intérêts, les 10 ans plus de 8,4 milliards de dollars et les 100 ans plus de 3,1 milliards de dollars de commandes, selon le document. (Reportage de Yousef Saba ; édition de David Evans)

© Zonebourse avec Reuters 2022