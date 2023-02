Le PM britannique Sunak devrait lancer un remaniement pour mieux répondre à ses priorités

Des sources ont confirmé les informations des journaux The Sun et The Times, publiées lundi en fin de journée, selon lesquelles il était prévu de démanteler le département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) et le département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS).

Le moment choisi a surpris certains membres de son parti, mais après avoir licencié le président de son parti en raison de ses affaires fiscales et alors qu'une enquête sur des allégations d'intimidation à l'encontre de son vice-premier ministre, Dominic Raab, est en cours, plusieurs parlementaires ont déclaré qu'il saisissait peut-être l'occasion d'imprimer sa marque sur son gouvernement.

Raab nie les allégations.

Une source a déclaré que M. Sunak prévoyait de fusionner la branche commerciale du BEIS avec le département du commerce et de créer une nouvelle unité scientifique et numérique en réunissant la branche numérique du DCMS avec la partie science et innovation du BEIS.

On s'attendait également à ce qu'il nomme le nouveau président du parti, un poste rendu encore plus important avant la prochaine élection nationale prévue en 2024, après le limogeage de Nadhim Zahawi pour ses affaires fiscales.

Downing Street s'est refusé à tout commentaire.

Depuis son entrée à Downing Street en octobre, M. Sunak est sous pression pour imprimer son autorité non seulement sur son gouvernement mais aussi sur son parti, qui a évincé deux premiers ministres l'année dernière en raison de scandales et du chaos économique.

Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à réduire l'avance dominante dans les sondages d'opinion détenue par le parti travailliste d'opposition, qui se présente de plus en plus comme le prochain gouvernement de la Grande-Bretagne.

En janvier, il a promis de s'attaquer aux problèmes les plus graves de la Grande-Bretagne, de la réduction de l'inflation à la diminution de l'immigration clandestine, dans une démarche visant à convaincre ses parlementaires qu'il peut les mener aux prochaines élections.