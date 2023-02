Le PM britannique Sunak explore l'accord salarial du secteur public qui antidate l'offre salariale -FT

Sunak et Hunt envisagent de donner au personnel du NHS et à d'autres travailleurs clés un paiement forfaitaire en antidatant l'attribution de la rémunération de l'année prochaine, qui prend effet à partir d'avril, probablement au début de janvier 2023, a rapporté le FT, citant des fonctionnaires familiers avec la question.

Le ministère de la Santé et des Soins sociaux (DHSC) a déclaré que le ministre de la Santé, Steve Barclay, s'est entretenu avec les syndicats du secteur de la santé sur ce qui est abordable et équitable pour le processus de l'organe de révision des salaires de 2023-24, y compris les préoccupations plus larges concernant les salaires, les conditions et la charge de travail.

"Nous voulons trouver le juste équilibre entre ce qui est équitable pour les travailleurs du secteur public et ce que le contribuable - les gens ordinaires à travers le Royaume-Uni - peut se permettre", a déclaré le DHSC dans un communiqué.

Une augmentation des salaires du secteur public de moins de 5 % pour 2023-24 aurait un "faible risque" de prolonger la forte croissance des salaires du secteur privé, 6 % aggraverait l'inflation et 7 % "poserait un risque important" et pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt, a rapporté le FT en citant un mémorandum du Trésor.

Le Royal College of Nursing, le syndicat des travailleurs de la santé dont les membres ont été engagés dans des grèves, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Avec une inflation de plus de 10 % - le niveau le plus élevé depuis quatre décennies - la Grande-Bretagne a connu ces derniers mois une vague de grèves dans les secteurs public et privé, notamment chez les travailleurs de la santé et des transports, les employés des entrepôts d'Amazon et le personnel postal de Royal Mail.

Les grévistes réclament des augmentations de salaire supérieures à l'inflation pour couvrir les factures d'alimentation et d'énergie qui montent en flèche et qui, selon eux, les empêchent de joindre les deux bouts.