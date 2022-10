Le PM britannique Truss tente de réaffirmer son autorité alors que la rébellion prend de l'ampleur

Mme Truss tente de consolider le soutien au sein de son parti après avoir été contrainte d'abandonner son vaste plan de réduction des impôts, ce qui a conduit certains parlementaires conservateurs à demander son remplacement en tant que leader quelques semaines seulement après son entrée en fonction.

Elle a admis que ses plans économiques radicaux étaient allés "trop loin et trop vite" après que les investisseurs aient abandonné la livre et les obligations d'État.

Cependant, avec la montée en flèche des taux hypothécaires et les chiffres officiels montrant que l'inflation est revenue à son plus haut niveau depuis 40 ans, Mme Truss, qui a été élue par les membres conservateurs sur une promesse de réduction des impôts et de maintien des dépenses publiques, doit lutter pour convaincre le public et son parti qu'elle peut résoudre la crise du coût de la vie.

Les sondages indiquent que les conservateurs ont quelque 30 points de retard sur le parti travailliste d'opposition, et ses propres cotes d'écoute sont calamiteuses.

"Ce dont je ne suis pas convaincu ... c'est que passer par une autre campagne de leadership, défenestrer un autre premier ministre, va soit convaincre le peuple britannique que nous pensons à eux plutôt qu'à nous-mêmes, soit convaincre les marchés de rester calmes", a déclaré le ministre des affaires étrangères James Cleverly à Sky News.

Cependant, les spéculations sur l'avenir de la première ministre continuent de croître, les médias rapportant que les conservateurs rebelles réfléchissent à qui devrait la remplacer, et non pas si elle devrait partir.

"Je pense que sa position devient de plus en plus intenable", a déclaré le législateur conservateur Steve Double à la radio Times. "Nous avons assisté à un renversement complet d'à peu près tout ce qu'elle défendait dans sa campagne d'élection à la direction. Je pense que beaucoup d'entre nous se demandent exactement ce que Liz Truss croit et défend maintenant ?"

Truss fera face au Parlement plus tard mercredi pour son habituelle séance hebdomadaire de questions-réponses, et plus tard, le principal parti d'opposition, le Parti travailliste, cherchera à organiser un vote sur une interdiction pure et simple de la fracturation, après que le gouvernement ait levé le mois dernier un moratoire en Angleterre qui était en place depuis 2019.

Les "whips" conservateurs, chargés de faire respecter la discipline parmi les députés, ont envoyé un message à leurs parlementaires indiquant que le vote serait traité comme une "motion de confiance au gouvernement".