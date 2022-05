Le PM hongrois Orban met en garde contre une "ère de récession" en Europe

M. Orban, qui a prêté serment après avoir été élu en avril pour un quatrième mandat consécutif, a adopté une ligne typiquement optimiste à l'égard de Bruxelles, déclarant au Parlement que celle-ci "abuse de son pouvoir jour après jour" en repoussant la souveraineté des États membres.

Néanmoins, il a déclaré que la place de la Hongrie était dans l'Union européenne pour la prochaine décennie.

Il a également déclaré que la Hongrie ne bloquerait pas les sanctions de l'Union européenne contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine, tant qu'elles ne posent aucun risque pour la sécurité énergétique de la Hongrie.

La Hongrie, avec quelques autres États membres, a jusqu'à présent rejeté les sanctions actuelles proposées par l'UE sur le pétrole russe. Budapest dit vouloir obtenir des centaines de millions d'euros de l'Union européenne pour atténuer le coût de l'abandon du pétrole brut russe. L'UE doit obtenir l'accord des 27 États pour que l'embargo soit mis en œuvre.

Il a déclaré que la tâche la plus importante de son nouveau gouvernement serait de piloter l'économie hongroise à travers une crise économique européenne, en défendant les allègements fiscaux et les avantages accordés aux familles et en défendant les factures énergétiques plafonnées des ménages.

"La guerre et la politique européenne de sanctions donnée en réponse, a créé une crise énergétique", a déclaré M. Orban.

"La crise énergétique, et les hausses des taux d'intérêt aux États-Unis ont conjointement amené l'ère de l'inflation élevée. Tout cela entraînera l'ère de la récession, lorsque se succéderont en Europe une baisse de la production économique, la stagnation et des années de légère augmentation de la production."

M. Orban s'est heurté à plusieurs reprises à l'UE sur des politiques, plus récemment sur les droits des LGBTQ et les questions d'État de droit, mais il a déclaré que l'importance pour la Hongrie d'être membre de l'OTAN n'avait jamais été aussi évidente que maintenant.

Il a prévu que la guerre dans l'Ukraine voisine "durera longtemps ... et constituera une menace permanente pour la sécurité de la Hongrie".

Il a déclaré que la Banque nationale de Hongrie et le gouvernement devraient coordonner les mesures visant à juguler l'inflation.

"Nous allons synchroniser ces étapes ... nous prendrons des mesures prudentes mais fermes pour réguler les prix", a déclaré M. Orban dans un discours. Son gouvernement a déjà plafonné les prix du carburant, des denrées alimentaires de base et des taux hypothécaires, ainsi que les factures énergétiques des ménages.

Plus tôt dans la journée, la Commission européenne a publié ses nouvelles prévisions économiques, dans lesquelles elle indique que la croissance du PIB de la Hongrie ralentira à 3,6 % cette année, contre 7,1 % en 2021, tandis que l'inflation moyenne s'établira à 9 % cette année.

"En 2022, le déficit devrait rester élevé à 6,0 % du PIB, reflétant l'introduction de plusieurs mesures expansionnistes et les dépenses supplémentaires liées aux prix élevés de l'énergie", ajoute le rapport.