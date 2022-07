Le PM italien démissionne après l'effondrement de la coalition

Le bureau de M. Mattarella a déclaré dans un communiqué que le chef de l'État avait "pris note" de la démission et avait demandé à M. Draghi de rester en tant qu'intérimaire.

La déclaration n'a pas dit ce que Mattarella ferait ensuite. Des sources politiques ont déclaré en début de semaine qu'il dissoudrait probablement le parlement et convoquerait des élections anticipées en octobre.

Mattarella prévoit de rencontrer les présidents des deux chambres du parlement jeudi après-midi.

La coalition italienne s'est effondrée mercredi lorsque trois des principaux partenaires de M. Draghi ont snobé un vote de confiance qu'il avait appelé pour tenter de mettre fin aux divisions et de renouveler leur alliance fragile.

La crise politique a mis fin à des mois de stabilité en Italie, au cours desquels l'ancien banquier central respecté Draghi avait contribué à façonner la réponse ferme de l'Europe à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et avait renforcé la position du pays sur les marchés financiers.

Les obligations et les actions italiennes ont fortement baissé jeudi, alors que les marchés se préparaient à la première hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne depuis 2011.

Dans les premiers échanges, les rendements des obligations italiennes de référence à 10 ans ont grimpé de plus de 20 points de base pour atteindre leur plus haut niveau en plus de trois semaines et les actions italiennes ont ouvert en baisse de 1,8 %.

"C'est un coup dur pour la capacité de l'Italie à mettre en œuvre des politiques et des réformes à court terme", a déclaré Lorenzo Codogno, directeur de LC Macro Advisers et ancien haut fonctionnaire du Trésor italien. "Il y aura des retards et des perturbations avec les élections anticipées, et très probablement pas de budget d'ici la fin de l'année."

FRACTURE DE LA COALITION

Draghi avait déjà présenté sa démission la semaine dernière après que l'un de ses partenaires, le Mouvement 5 étoiles populiste, n'ait pas réussi à le soutenir lors d'un vote de confiance sur les mesures visant à lutter contre le coût élevé de la vie.

Mattarella a rejeté cette démission et lui a dit de se présenter devant le Parlement pour voir s'il pouvait maintenir la large coalition jusqu'à la fin prévue de la législature, début 2023.

Dans un discours devant le Sénat, Draghi a lancé un appel à l'unité et exposé une série de problèmes auxquels l'Italie est confrontée, allant de la guerre en Ukraine aux inégalités sociales et à la hausse des prix.

Mais les 5 étoiles ont une nouvelle fois décidé de ne pas le soutenir, affirmant qu'il n'avait pas abordé leurs principales préoccupations.

En outre, les partis de droite Forza Italia et la Ligue ont décidé d'éviter le vote, disant qu'ils voulaient un engagement que Draghi était prêt à forger une nouvelle administration sans 5 étoiles et avec de nouvelles priorités politiques.

Les sondages indiquent que le bloc conservateur, qui comprend le parti d'extrême droite Frères d'Italie, remporterait probablement un scrutin.