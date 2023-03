Le PM italien visite l'Inde, cherchant à améliorer les liens

L'Inde et l'Italie célèbrent cette année 75 ans de relations diplomatiques et le ministère indien des affaires étrangères a déclaré que les pays chercheraient à renforcer leurs relations en matière de sécurité, de défense et d'économie.

Mme Meloni, premier Premier ministre italien à se rendre en Inde en cinq ans, rencontrera son homologue Narendra Modi au cours de sa visite et s'adressera également à une conférence soutenue par le ministère indien des Affaires étrangères vendredi.

"La visite du Premier ministre Meloni devrait renforcer et approfondir les relations de longue date entre l'Inde et l'Italie", a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Les deux parties vont ... renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, travailler à l'établissement de liens économiques plus étroits, améliorer les possibilités de mobilité des talents et donner une orientation stratégique à la collaboration en cours dans le domaine de la science et de la technologie."

La Cour suprême de l'Inde a déclaré en juin 2021 qu'elle avait clos toutes les procédures contre deux marines italiens au sujet de la fusillade après que Rome ait payé 1,36 million de dollars de compensation.

Salvatore Girone et Massimiliano Latorre, qui ont été arrêtés en février 2012 pour la fusillade, ont déclaré que les meurtres étaient accidentels car ils ont pris les pêcheurs pour des pirates et ont tiré des coups de semonce alors qu'ils étaient en service sur le pétrolier italien "Enrica Lexie".

Le tribunal indien avait auparavant interdit à l'ambassadeur italien de quitter le pays en raison de la fusillade, ce qui avait provoqué une dispute diplomatique entre les deux pays.

Dans un autre coup dur pour les liens, l'Inde a annulé en 2013 un contrat d'hélicoptères de 560 millions d'euros (596 millions de dollars) avec AgustaWestland, qui fait partie du groupe de défense italien Finmeccanica, suite à un scandale de corruption.

(1 $ = 0,9393 euros)