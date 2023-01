Le PM japonais Kishida déclare qu'un retour à la déflation ne peut être exclu

"La pression inflationniste basée sur la demande intérieure n'est pas encore forte, car les augmentations actuelles des prix à la consommation sont dues à l'inflation mondiale des matières premières et à la faiblesse du yen", a déclaré Kishida lors d'une session du parlement de la chambre haute.

Interrogé par un parlementaire de l'opposition sur la question de savoir si l'économie japonaise est totalement sortie de la situation déflationniste, Kishida a répondu : "l'état de non-déflation se poursuit en ce moment, mais il n'a pas atteint un stade où nous pouvons juger que le retour (à la déflation) est improbable."

M. Kishida a également déclaré que la décision de la Banque du Japon lors de sa réunion de décembre était un ajustement opérationnel visant à renforcer et à maintenir les effets de l'assouplissement monétaire en douceur.

Après la modification surprise de sa politique de contrôle de la courbe des taux le mois dernier, la BOJ a maintenu sa position ultra-allouée lors de la réunion des 17 et 18 janvier pour soutenir l'économie et aider les entreprises à augmenter les salaires.

"Le gouvernement et la BOJ ont convenu de coopérer étroitement en vue d'une croissance économique allant de pair avec des hausses salariales structurelles et la réalisation durable et stable de l'objectif d'inflation", a déclaré M. Kishida, réitérant ses remarques précédentes.