Le PM japonais Kishida est positif au COVID, il annule son voyage pour la conférence sur le développement en Afrique

Kishida, qui vient de rentrer d'une semaine de vacances, travaillera depuis sa résidence à partir de lundi et rejoindra la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) en ligne, a déclaré la source, demandant à ne pas être identifiée car elle n'est pas autorisée à parler aux médias.

Le Premier ministre a développé une toux et une fièvre samedi et a passé un test PCR dimanche matin, qui a confirmé le résultat positif dans l'après-midi, a déclaré séparément un porte-parole du Cabinet Office.

La huitième TICAD et la première depuis 2019 est organisée conjointement avec les Nations unies, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Parmi les discussions sur les mesures visant à soutenir le développement, le rassemblement examinera les moyens d'aider le continent à lutter contre la pandémie de COVID-19.

L'infection de M. Kishida survient alors que le Japon connaît une recrudescence record de cas de coronavirus en juillet et août, frappant les entreprises de la troisième plus grande économie du monde, bien que les décès restent relativement faibles et que les perturbations aient été plus légères que dans certaines autres économies avancées.

L'économie japonaise a connu une croissance annualisée de 2,2 % au deuxième trimestre, un rebond plus lent que prévu après un effondrement induit par le COVID, car l'incertitude demeure quant à la capacité de la consommation à soutenir une reprise fragile.

Les autorités ont évité les mesures de confinement strictes utilisées en Chine et dans d'autres pays tout au long de la pandémie, s'appuyant sur un large recours au port de masques et à la distanciation sociale pour freiner les infections.