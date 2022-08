Le PM péruvien démissionne sur fond d'enquêtes visant le président Castillo

LIMA, 3 août (Reuters) - Le Premier ministre péruvien Anibal Torres a soudainement démissionné mercredi matin, alors que se multiplient les enquêtes visant le président Pedro Castillo, qui se retrouve de plus en plus isolé après un an de mandat.

Anibal Torres, considéré comme l'un des plus fidèles alliés du président péruvien, a déclaré sur Twitter que sa démission était liée à des "raisons personnelles".

Pedro Castillo a connu une instabilité sans précédent des hauts postes gouvernementaux depuis le début de son mandat. Il va maintenant devoir nommer son cinquième Premier ministre depuis sa prise de fonction en juillet de l'année dernière, un changement qui s'accompagne souvent d'autres remaniements au sein du gouvernement.

Il fait également l'objet de cinq enquêtes, dont deux qui visent à déterminer s'il fait partie d'une "organisation criminelle". Les présidents péruviens peuvent faire l'objet d'une enquête pendant leur mandat, mais ne peuvent être inculpés.

Pedro Castillo est arrivé au pouvoir l'année dernière, soutenu par un parti marxiste-léniniste, ce qui a effrayé les investisseurs.

Il a depuis pris un virage pragmatique et modéré, en maintenant le ministère clé de l'Économie entre les mains d'un technocrate.

Le président ne s'est pas encore exprimé sur la démission ni sur un remplaçant pour le poste de Premier ministre. (Reportage Marco Aquino, rédigé par Gabriel Araujo; version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)