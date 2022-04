Le PMI manufacturier français chute à 54,7 au mois de mars

La croissance de l'industrie manufacturière française s'est ralentie en mars, un peu plus que prévu, selon une enquête mensuelle, la guerre en Ukraine et la résurgence des cas de COVID-19 ayant affecté la demande. Le compilateur de données IHS Markit a déclaré que son indice final des directeurs d'achat est tombé à 54,7 points contre 57,2 en février.

La lecture finale de mars de vendredi était légèrement inférieure à la prévision flash de 54,8 points, mais l'indice est resté bien au-dessus de la ligne de 50 points qui sépare l'expansion de l'activité de la contraction.

"Il est clair que les risques pour le secteur se sont renforcés. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement demeurent... Nos panélistes nous ont rapporté qu'ils continuaient à lutter pour s'approvisionner en matières premières et en composants pour leurs chaînes de production", a déclaré Joe Hayes, économiste principal de S&P Global. "Une détérioration plus rapide de la performance des fournisseurs au cours du mois de mars n'était pas surprenante dans le contexte de la guerre en Ukraine, et d'une résurgence des cas de COVID-19 en Chine. La montée des tensions géopolitiques a également conduit les clients à devenir plus hésitants, notamment ceux basés en Europe" a-t-il ajouté.

PMI Manufacturier des pays du G7 + Chine (Bloomberg)