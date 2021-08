Le Pacte canadien sur les plastiques accueille 12 nouveaux partenaires

OTTAWA, 19 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Pacte canadien sur les plastiques accueille aujourd’hui 12 nouveaux partenaires, dont des organisations de produits de consommation de premier plan, des associations du secteur, des gouvernements, des convertisseurs et des organisations d’intendance en matière de recyclage partout au Canada.



Le PCP compte désormais plus de 65 partenaires qui apportent un ensemble éclectique de perspectives afin d’aborder les défis collectifs rencontrés sur la voie d’ objectifs ambitieux pour 2025 . Cela permettra de créer une économie circulaire pour les emballages plastiques au Canada afin de les garder dans l’économie et hors de l’environnement.

Depuis le lancement du PCP plus tôt cette année, les partenaires ont commencé à travailler sur un certain nombre d’initiatives clés afin de se rapprocher des objectifs pour 2025. Fait révélateur, le mois dernier, le PCP a annoncé qu’il mènerait la consultation et la mise en œuvre des règles d’or de la conception pour les emballages plastiques du Consumer Goods Forum au Canada qui fournit un cadre conduisant à une diminution des emballages plastiques dans l’ensemble et à un meilleur système de recyclage des plastiques. De plus, le PCP travaille actuellement à l’élaboration d’une feuille de route afin d’atteindre les objectifs pour 2025, ainsi que sur une vision à plus long terme pour une économie circulaire des plastiques au Canada qui sera publiée à l’automne.

« Le fait que le Pacte canadien sur les plastiques ait presque doublé le nombre de ses partenaires en six mois seulement démontre une collaboration sans précédent entre les gouvernements, les entreprises et les ONG de la chaîne de valeur des plastiques », indique George Roter, directeur général, PCP. « Les partenaires qui nous rejoignent aujourd’hui apportent une diversité régionale, de nouvelles perspectives, idées et industries qui seront essentielles à la mise en place du programme ambitieux établi par le PCP. »

Certains des nouveaux partenaires annoncés aujourd’hui comprennent : deux associations de l’industrie à l’échelle du Canada, l’une des plus grandes entreprises de santé et d’hygiène du pays; des organisations de recyclage de l’ensemble du pays qui contribuent à la diversité régionale du PCP et deux convertisseurs de plastiques qui représentent un nouveau domaine de la chaîne de valeur des plastiques rejoignant le travail du PCP.

Les nouveaux partenaires du PCP sont : Bioform; Association canadienne des eaux embouteillées; Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC); Divert NS; Éco Entreprises Québec; GS1 Canada; Kimberly-Clark; Polytainers Inc.; Conseil du recyclage de la Colombie-Britannique; TerraCycle et Wentworth Technologies.

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s’attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l’industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires unis par une vision commune : la création d’une économie circulaire permettant de conserver les déchets plastiques dans l’économie et hors de l’environnement. Il unit les entreprises, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local avec des objectifs clairs et réalisables d’ici à 2025. Le Pacte canadien sur les plastiques est membre du Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d’expérience dans le progrès de la science, de l’innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature.