Le Pacte canadien sur les plastiques annonce 13 nouveaux partenaires et la composition de son conseil consultatif

OTTAWA, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) accueille 13 nouveaux partenaires qui s'engagent à participer à sa plateforme de collaboration, dirigée par l'industrie, qui permet à ses parties prenantes de relever les grands défis en matière de réduction des déchets plastiques et de la pollution. Parmi ces partenaires figurent les exploitants d'un des plus grands systèmes de consigne du pays, l'un des plus grands fabricants de mouchoirs en papier du Canada et l'un des trois principaux producteurs de pain frais emballé et de produits de boulangerie. Le Pacte canadien sur les plastiques compte maintenant plus de 50 partenaires . Il est également fier d'annoncer officiellement la composition de son premier conseil consultatif.

« À la suite du lancement du PCP en janvier 2021, nous avons constaté un intérêt considérable, à l'échelle du Canada, de la part d'entreprises de la chaîne de valeur du plastique qui sont passionnées par la vision d'une économie circulaire pour les plastiques et qui y adhèrent, déclare le directeur général du PCP, George Roter. Nos nouveaux partenaires apportent de nouvelles perspectives et de nouveaux secteurs d'activité à l'ambitieux programme axé sur l'action que nous nous sommes donné. »

Le PCP souhaite la bienvenue aux partenaires suivants : Alberta Beverage Container Recycling Corporation; Bimbo Canada; BOSK Bioproduits; Canadian Beverage Container Recycling Association (Recycle Everywhere); Ville d'Edmonton; Colgate-Palmolive Company; Fraser Plastics Ltd.; GDI Packaging Solutions Inc.; HypoIndustries Ltd.; Produits Kruger s.e.c.; Multi-Material Stewardship Manitoba Inc.; SPUD.ca; et Tempo Plastics. Lisez les déclarations de nos partenaires ici .

Le PCP annonce également la formation de son premier conseil consultatif. Représentatif de la chaîne de valeur du plastique au Canada, le conseil consultatif du PCP et les groupes de travail qu'il établit sont les principaux mécanismes permettant de diriger les partenaires et de les faire participer au travail de fond qu'entreprend le PCP.

Les membres du conseil consultatif du PCP pour 2021 sont :

Alberta Beverage Container Recycling Corporation, Guy West

Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, Ron Lemaire

Société Canadian Tire, Kimi Walker

Fondation David Suzuki, Yannick Beaudoin

General Mills, Jill Carman

Kraft Heinz Canada, Nicole Fischer

Les Compagnies Loblaw Limitée, Ian Gordon

Les Aliments Maple Leaf, Priya Roberts

Merlin Plastics Group of Companies, Tony Moucachen

National Zero Waste Council, Andrew Marr

The Natural Step Canada, David Hughes

Nestlé Canada Inc., Catherine O'Brien

PAC Packaging Consortium, Jim Downham

Return-It, Allen Langdon

Save-On-Foods, Julie Dickson

Tempo Plastics, Len Giglio

Unilever, John Coyne

Walmart Canada, Jennifer Barbazza

« Le conseil consultatif du PCP est composé de représentants d'organisations canadiennes de premier plan issues de l'ensemble de la chaîne de valeur des matières plastiques, déclare M. Roter. Chaque organisation et son représentant apportent un point de vue et des compétences spécifiques, ainsi qu'une crédibilité et des relations dans l'écosystème plus large des plastiques ou de l'économie circulaire. »

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP), une plateforme de collaboration multipartite, dirigée par l'industrie et couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, s’attaque aux déchets plastiques et à la pollution. Le PCP rassemble ses partenaires autour d'une vision : la création d’une économie circulaire au Canada dans laquelle les déchets plastiques sont conservés dans l’économie et hors de l’environnement. Il réunit des entreprises, le gouvernement, des organisations non gouvernementales et d’autres acteurs clés de la chaîne de valeur locale des matières plastiques autour d'objectifs clairs et exploitables pour 2025. Le Pacte canadien sur les plastiques est membre du réseau du Pacte mondial sur les plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Il s'agit d'une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national qui, depuis plus de 25 ans, fait avancer la science, l'innovation et le leadership stratégique afin de favoriser une économie forte et inclusive qui prospère dans les limites de la nature.