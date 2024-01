(Bilan actualisé, source sécuritaire pakistanaise)

ISLAMABAD/DUBAI, 18 janvier (Reuters) - Le Pakistan a mené jeudi des frappes contre des insurgés baloutches dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères, deux jours après que l'Iran a mené des frappes dans la province pakistanaise du Baloutchistan.

Les médias iraniens ont rapporté que plusieurs missiles avaient touché un village et qu'au moins neuf personnes avaient été tuées.

"Un certain nombre de terroristes ont été tués lors d'une opération basée sur des renseignements", a indiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a précisé que l'opération avait consisté en "une série de frappes de précision, spécifiquement ciblées et hautement coordonnées contre des repères de terroristes".

"Le Pakistan respecte totalement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran", a-t-il ajouté.

"L'unique objectif de (l'opération menée) aujourd'hui était de (protéger) la sécurité et les intérêts nationaux du Pakistan, qui sont de la plus haute importance et ne peuvent être compromis."

L'Iran a déclaré mardi avoir pris pour cible des bases de "terroristes" liés à Israël à l'intérieur du Pakistan. Le Pakistan a indiqué que des civils avaient été touchés et que deux enfants avaient été tués, avertissant qu'il y aurait des conséquences et que Téhéran en serait tenu pour responsable.

Une source au sein des services de sécurité pakistanais a déclaré jeudi que l'armée avait été placée en état d'alerte et qu'Islamabad répondrait par la force à tout nouvel "aventurisme" de l'Iran. (Rédigé par Shilpa Jamkhandikar et Parisa Hafezi; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)