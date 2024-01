ISLAMABAD/DUBAI, 18 janvier (Reuters) - Le Pakistan a mené des frappes contre des insurgés baloutches dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, a déclaré jeudi à Reuters un haut responsable au sein des services de renseignement, deux jours après que l'Iran a mené des frappes dans la province pakistanaise du Baloutchistan.

Les autorités pakistanaises n'ont pas confirmé officiellement ces frappes, mais les médias iraniens ont rapporté que plusieurs missiles avaient touché un village et que trois femmes et quatre enfants avaient été tués.

L'Iran a déclaré mardi avoir pris pour cible des bases de militants liés à Israël à l'intérieur du Pakistan. Le Pakistan a indiqué que des civils avaient été touchés et que deux enfants avaient été tués, avertissant qu'il y aurait des conséquences et que Téhéran en serait tenu pour responsable. (Rédigé par Shilpa Jamkhandikar et Parisa Hafezi; version française Camille Raynaud)