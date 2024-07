Le Pakistan envisage de conclure un accord avec le personnel sur un renflouement du Fonds monétaire international de plus de 6 milliards de dollars ce mois-ci, après avoir répondu à toutes les exigences du prêteur dans son budget annuel, a déclaré à Reuters son ministre des finances.

Le pays d'Asie du Sud a fixé des objectifs de recettes ambitieux dans son budget annuel afin d'obtenir l'approbation du FMI pour un prêt destiné à éviter un nouvel effondrement économique, alors même que la colère intérieure monte face aux nouvelles mesures fiscales.

"Nous espérons faire aboutir ce processus (FMI) dans les trois ou quatre prochaines semaines", a déclaré mercredi le ministre d'État aux finances, aux recettes et à l'électricité, Ali Pervaiz Malik, dans le but de parvenir à un accord avec les services du FMI avant les vacances du conseil d'administration de l'institution.

"Je pense qu'il s'agira d'un montant supérieur à 6 milliards de dollars", a-t-il déclaré à propos de l'ampleur du programme, tout en ajoutant qu'à ce stade, la validation du FMI était le principal objectif.

Le FMI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le Pakistan s'est fixé un objectif de recettes fiscales de 13 000 milliards de roupies (47 milliards de dollars) pour l'année fiscale qui a débuté le 1er juillet, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à l'année précédente, et une forte baisse de son déficit fiscal à 5,9 % du produit intérieur brut, contre 7,4 % l'année précédente.

M. Malik a déclaré que la présentation d'un budget sévère et impopulaire avait pour but de servir de tremplin à un programme du FMI, ajoutant que le prêteur était satisfait des mesures prises en matière de recettes, sur la base de leurs discussions.

"Il n'y a plus de problèmes majeurs à régler, maintenant que toutes les actions préalables ont été menées à bien, le budget étant l'une d'entre elles", a déclaré M. Malik.

Bien que le budget puisse être approuvé par le FMI, il pourrait alimenter la colère de l'opinion publique, selon les analystes.

"Il est évident qu'elles (les réformes budgétaires) sont lourdes pour l'économie locale, mais le programme du FMI est axé sur la stabilisation", a déclaré M. Malik.

Sakib Sherani, un économiste qui dirige la société privée Macro Economic Insights, a déclaré qu'un accord rapide avec le FMI était nécessaire pour éviter la pression sur les réserves de change du Pakistan et sur la monnaie, étant donné les remboursements de la dette du pays qui arrivent à échéance et les effets de la suppression des contrôles des capitaux et des importations qui ont été appliqués précédemment.

"Si cela prend plus de temps, la banque centrale pourrait être contrainte de rétablir temporairement les contrôles sur les importations et les capitaux", a-t-il déclaré. "Il y aura une période d'incertitude, et l'une des victimes sera probablement la reprise des actions.

L'indice de référence des actions pakistanaises a augmenté d'environ 10 % depuis la présentation du budget le 12 juin, aidé par l'optimisme continu quant à l'obtention d'un plan de sauvetage du FMI pour soutenir l'économie en difficulté. (Reportage d'Ariba Shahid à Karachi ; Rédaction de Jamie Freed)