Le taux d'inflation annuel du Pakistan a atteint 37,97 % en mai, a déclaré le bureau des statistiques jeudi, établissant un record national pour le deuxième mois consécutif, ce qui aggrave les problèmes de la crise de la balance des paiements et le risque d'une défaillance de l'État.

En avril déjà, le bureau avait déclaré que l'IPC pakistanais de 36,5 % était le plus élevé jamais enregistré, ainsi que le plus élevé en Asie du Sud, devant le Sri Lanka, qui a affiché une inflation annuelle de 25,2 % en mai.

L'augmentation mensuelle de l'IPC pakistanais en mai était de 1,58 %, a déclaré le bureau dans un communiqué, ajoutant que les légumes, les légumineuses, le blé, la farine de blé, le riz, les œufs et le poulet dans les produits alimentaires et les prix des carburants et du gaz ont causé cette augmentation.

L'inflation est en hausse depuis le début de l'année après que le gouvernement a pris des mesures douloureuses dans le cadre des ajustements fiscaux exigés par le Fonds monétaire international (FMI) pour débloquer le financement bloqué.

Les exigences du FMI comprennent le retrait des subventions, une augmentation des prix de l'énergie, un taux de change basé sur le marché et de nouvelles taxes pour générer des revenus supplémentaires dans un budget supplémentaire.

Islamabad affirme avoir répondu aux exigences, mais le FMI doit encore débloquer le financement de 1,1 milliard de dollars bloqué depuis novembre dans le cadre du mécanisme élargi de crédit de 6,5 milliards de dollars convenu en 2019.

Ce financement est essentiel pour que le Pakistan puisse débloquer d'autres financements bilatéraux et multilatéraux.