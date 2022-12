Le Pakistan annonce six civils tués par des tirs frontaliers afghans

QUETTA, PAKISTAN (Reuters) - Des tirs à l'arme lourde et des tirs d'artillerie des forces frontalières afghanes ont tué dimanche six civils et en ont blessé 17 autres au Pakistan, a annoncé l'armée du pays.

Les troupes pakistanaises ont riposté au poste frontière de Chaman, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), a indiqué l'armée dans un communiqué, sans donner de détails sur les pertes subies côté afghan.

Le responsable Noor Ahmad, à Kandahar, la province située du côté afghan de la frontière, a évoqué auprès de Reuters un incident accidentel, ajoutant que la situation était revenue à la normale après une réunion entre les deux parties. Il n'a pas donné d'autres détails sur les éventuelles victimes du côté afghan.

Selon des sources de sécurité afghanes, l'affrontement a commencé après que les forces pakistanaises ont exigé que les forces afghanes cessent de construire un nouveau poste de contrôle de leur côté de la frontière.

Le communiqué de l'armée pakistanaise décrit l'incident comme une "agression injustifiée" et indique que les troupes pakistanaises ont répondu de manière proportionnée, en évitant de prendre pour cible des civils de l'autre côté de la frontière.

"Les forces frontalières afghanes ont ouvert le feu sans avoir été provoquées et sans discernement avec des armes lourdes, y compris des pièces d'artillerie et des mortiers, sur la population civile."

Le Pakistan a pris contact avec Kaboul pour demander que des mesures soient prises afin d'éviter que ce genre d'incident ne se reproduise, selon le communiqué.

Le point de passage frontalier afghan de Chaman, très fréquenté et utilisé pour le commerce et le transit, a été fermé pendant quelques heures avant d'être rouvert, selon des responsables des deux côtés. Le mois dernier, il avait été fermé pendant plusieurs jours après des affrontements similaires.

(Version française Benjamin Mallet)

par Gul Yousafzai