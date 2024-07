Le Pakistan a autorisé son agence d'espionnage, dirigée par l'armée, à intercepter les appels téléphoniques et les messages, renforçant ainsi son rôle clé dans la politique du pays, alors que les politiciens de l'opposition et les utilisateurs des médias sociaux ont fait part de leurs inquiétudes quant à d'éventuelles utilisations abusives ou violations de la vie privée.

La puissance de l'armée, dans un pays qui a été dirigé par l'armée pendant près de la moitié de son histoire indépendante, peut faire ou défaire les gouvernements au Pakistan, et les nouveaux pouvoirs de l'agence Inter-Services Intelligence (ISI) ont suscité l'inquiétude générale.

Le ministre de la justice, Azam Nazeer Tarar, a déclaré au parlement que le ministère des technologies de l'information et des télécommunications avait été informé de ce changement dans un avis daté du 8 juillet.

"Toute personne abusant de la loi sera poursuivie", a déclaré M. Tarar mardi, ajoutant que la mesure serait limitée au suivi des activités criminelles et terroristes et que le gouvernement veillerait à ce qu'elle n'empiète pas sur la vie et la confidentialité des personnes.

"Le gouvernement fédéral, dans l'intérêt de la sécurité nationale et dans le cadre de l'appréhension de toute infraction, a le plaisir d'autoriser les agents (...) à intercepter les appels et les messages ou à tracer les appels par le biais de tout système de télécommunications", indique l'avis, consulté par l'agence Reuters.

Cette mesure a été contestée au parlement par le parti d'opposition Pakistan Tehreek-e-Insaf de l'ancien premier ministre emprisonné Imran Khan.

M. Khan avait déjà soutenu la surveillance par l'ISI des appels téléphoniques des hommes politiques, voire des siens, sans autorisation légale.

Un dirigeant du parti, Omar Ayub Khan, a déclaré que l'agence exercerait probablement ses pouvoirs même à l'encontre des législateurs et a promis que son parti intenterait une action en justice.

L'Inter-Services Public Relations Wing de l'armée s'est refusé à tout commentaire. Le ministère de l'information n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir si l'autorisation légale pourrait conduire à une violation de la vie privée et à une utilisation abusive à des fins politiques.

"Ce qui est "légal" est-il également constitutionnel ou juste ? a demandé Farieha Aziz, de l'association de défense des droits Bolo Bhi, sur X.