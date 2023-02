Le Pakistan cherche des percées dans les négociations commerciales américaines de haut niveau

Le ministre du Commerce, Syed Naveed Qamar, rencontrera jeudi la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, et d'autres hauts fonctionnaires américains dans le cadre de l'accord-cadre États-Unis-Pakistan sur le commerce et l'investissement (TIFA).

M. Qamar a déclaré à Reuters que la réunion renforcerait les liens entre les deux pays, qui ont été mis à rude épreuve ces dernières années par les tensions politiques, et qu'elle pourrait contribuer à stimuler le commerce bilatéral de biens et de services, qui, selon l'ambassade du Pakistan, s'élève désormais à environ 12 milliards de dollars.

"Il est important que nous commencions à parler", a-t-il déclaré. "Ces réunions étaient censées être annuelles, mais pour une raison ou une autre, elles ont été mises en veilleuse pendant si longtemps. Maintenant que nous commençons, il y a de nombreux domaines où nous attendons des percées, et ce, des deux côtés."

Aucun commentaire n'était immédiatement disponible auprès du bureau de Tai, qui a inclus la réunion dans son calendrier public.

Les liens entre Islamabad et Washington, autrefois proches alliés, commencent tout juste à se réchauffer après quelques années de relations glaciales, principalement dues aux inquiétudes concernant le soutien présumé du Pakistan aux Talibans en Afghanistan. Le Pakistan nie ce soutien.

M. Qamar a déclaré que le Pakistan cherchait à augmenter ses exportations de mangues vers les États-Unis, et à assurer un commerce accru et harmonieux dans le domaine des technologies de l'information et des services de programmation informatique. La partie américaine cherchait à stimuler les exportations de bœuf et de soja.

"Lorsque nous parlons de commerce, nous parlons de l'ensemble du spectre, mais nous nous concentrons sur ces points car c'est là que les choses commenceraient à se produire immédiatement", a-t-il déclaré.

Le Pakistan espère également attirer davantage d'investissements américains, avec un accent particulier sur les technologies de l'information et les produits pharmaceutiques, après une longue accalmie pendant laquelle la Chine est devenue l'investisseur dominant, a-t-il déclaré.

"Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un pays ait un champ ouvert. Nous voulons que ce soit un environnement concurrentiel ouvert", a-t-il déclaré.

Le Pakistan est bien placé pour aider à diversifier les chaînes d'approvisionnement américaines qui étaient dépendantes de la Chine avant le COVID-19, mais qui ont commencé à se tourner vers d'autres fournisseurs régionaux. Il pourrait servir de passerelle vers l'Asie centrale, a déclaré M. Qamar.